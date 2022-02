Ascolti Tv 17 febbraio 2022, Doc Luca Argentero spopola (28,7% e 6,5 milioni) e batte il Gf Vip

Ascolti del 17 febbraio 2022. In prima serata su Rai1 La serie DOC Nelle tue mani con Luca Argentero ha conquistato una media di 6.561.000 telespettatori, share 28,7%. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 6: 2.990.000 (19,2%). Su Italia Il film Harry Potter e il principe Mezzosangue 1.234.000 (6%). Su Rete 4 Dritto e Rovescio 839.000 (4,6%). Su La7 PiazzaPulita 705.000 (3,9%). Su Tv8 Atalanta-Olympiacos (Spareggi andata Europa League) 889.000 (3,6%). Su Rai 3 Il docufilm Paolo Conte Via da me 817.000 (3,4%). Su Rai 2 Il film Stai lontana da me 766.000 (3,2%). Su Sky Uno MasterChef 679.874 abbonati (2,7%) nel primo episodio e 549.759 nel secondo (2,8%). Su Nove Il film The Expatriate In fuga dal nemico 283.000 (1,2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.390.000 (21,8%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.928.000 (15,9%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.219.000 (5,2%) e Un Posto al Sole 1.584.000 (6,4%). Su Italia1 NCIS 1.493.000 (6,1%). Su La7 Otto e Mezzo 1.576.000 (6,5%). Su Rete4 Stasera Italia 939.000 (3,9%) e 908.000 (3,6%). Su Rai2 Tg2 Post 711.000 (2,9%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! 352.000 (1,4%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.733.000 (24%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 3.925.000 (20,3%). Su Rai2 Cerchi Azzurri 396.000 (2,2%).

Nel daytime al pomeriggio su Rai1 Oggi è un Altro Giorno 1.717.000 (13,8%), Il Paradiso delle Signore 1.955.000 (18,7%), La Vita in Diretta 2.045.000 (18,6%) e 2.355.000 (18,7%). Su Canale5 Beautiful 2.519.000 (17,3%), Una Vita 2.387.000 (17,7%), Uomini e Donne 2.710.000 (22,9%), Amici 1.829.000 (17,6%), GF Vip 1.845.000 (18%), Pomeriggio Cinque a 1.568.000 (14%) e 2.009.000 (15,8%). Su Rai3 Geo 1.513.000 (11,6%). Su Rai 2 Ore 14: 579.000 (4,4%), Detto Fatto 479.000 (4,5%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 914.000 (9,8%). Su Rai2 Anni 20 Notte 236.000 (1,8%) e Cerchi Azzurri 70.000 (1,3%). Su Rai 3 La Grande Storia 517.000 (3,3%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Febbraio 2022, 11:20

