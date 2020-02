Ascolti Tv 17 febbraio 2020, nonostante la fatica dei sottotitoli L'Amica Geniale 2 spopola con oltre 6,5 milioni di telespettatori

Ascolti Tv lunedì 17 febbraio 2020. Nella serata di ieri, lunedì 17 febbraio 2020, su Rai1 la seconda puntata de L’Amica Geniale Storia del Nuovo Cognome ha conquistato oltre 6 milioni e mezzo di media spettatori pari al 27,8% di share. Un ottimo risultato nonostante la fatica che il telespettatore fa seguendo i sottotitoli. Su Canale 5 – dalle 21:47 all’1:21 – la dodicesima puntata di Grande Fratello Vip 4 ha registrato una media di oltre 3,3 milioni e il 19,5% di share (il 29,2% negli ultimi 7 minuti). Su Rai2 la serie 9-1-1 fa il 5%. Su Italia 1 Fast and Furious 5 il 5,9%. Su Rai3 Presa Diretta 4,2%. Su Rete4 Quarta Repubblica 4,3%. Su La7 Eden Un Pianeta da salvare 2,6%. Su Tv8 Rocky Balboa 1,2%. Sul Nove Little Big Italy 1,5%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 I Soliti Ignoti 5,7 milioni e il 20,9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia sfiora i 4,8 milioni con il 17,4%. Su Rai2 Tg2 Post 3,2%. Su Italia1 CSI Miami 4,3%. Su Rai3 Nuovi Eroi 5,8% e Un Posto al Sole 6,9%. Su Rete4 Stasera Italia 6,1%, su La7 Otto e Mezzo 6,4%. Su Tv8 Guess My Age 2,4%. Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 1,1%. Nel Preserale su Rai1 L'Eredità 5,7 milioni (27%). Su Canale 5 Avanti un Altro! sfiora i 4,5 milioni (21,8%). Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Febbraio 2020, 11:13

