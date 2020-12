Ascolti Tv 17 dicembre 2020, i giovani preferiscono Harry Potter a Sanremo. E Vespa fa le ore piccole

Ascolti Tv giovedì 17 dicembre 2020. Su Rai1 la finale di Sanremo Giovani con l’annuncio dei big di Sanremo 2021 non ha fatto boom: 1.878.000 spettatori di media pari al 10,2% di share. Su Canale5 Harry Potter e il principe mezzosangue 2.277.000 (12,3%). Su Italia1 Le Iene Show 1.660.000 (9,5%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.374.000 (7,3%). Su La7 Speciale Piazzapulita La Ricaduta 1.220.000 (5,3%). Su Rai2 9-1-1 fa 939.000 (4,9%). Su Rai3 Il sindaco del Rione Sanità 1.179.000 (4,9%). Su SkyUno l’esordio di MasterChef 10 registra il miglior esordio degli ultimi 5 anni: 1.204.000 abbonati (3,8%) il primo episodio e 943.000 abbonati (4,6%) il secondo. Su La5 Natale a palazzo 769.000 (3,1%). Su Rai4 Bent Polizia criminale 617.000 (2,5%). Su SkySport Roma-Torino 646.000 abbonati (2,4%). Sul Nove Il profumo del mosto selvatico 430.000 (1,8%). Su Tv8 Ci vediamo domani 291.000 (1,2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.790.000 (17,5%). Su Canale5 Striscia la Notizia 4.458.000 (16,3%). Su La7 Otto e Mezzo 2.161.000 (7,9%). Su Rete4 Stasera Italia 1.334.000 (5%) nella prima parte e 1.234.000 (4,5%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.046.000 (3,8%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.388.000 (5,3%) e Un Posto al Sole 1.792.000 (6,6%). Su Italia1 C.S.I. Scena del Crimine 1.232.000 (4,6%). Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 602.000 (2,2%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 503.000 (1,9%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.238.000 (24,7%). Su Canale5 Caduta Libera 3.486.000 (16,8%). Su Italia1 Amici 678.000 (3,5%). Su Rai3 le edizioni del TgR 3.630.000 (16,3%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta andato in onda all’una di notte per il protrarsi di Amadeus 562.000 (11,1%). Su Canale5 X-Style 471.000 (8,4%). Su Italia1 Amici 487.000 (9,4%) e 325.000 (8,4%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 434.000 (4,7%). Su Rai2 Una Pezza di Lundini 314.000 (2,5%).

