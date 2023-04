Ascolti Tv 17 aprile 2023, L'isola di Ilary alle prese con gli Arancini di Montalbano

Ascolti Tv 17 aprile 2023 in Prima Serata su Canale5 – dalle 21.45 all’1.32 – la prima puntata de L’Isola dei Famosi 17 ha conquistato una media di 2.919.000 spettatori pari al 23.33% di share (il segmento finale di 9 minuti La Isla Bonita: 1.084.000 – 34.01%. Su Rai1 la fiction in replica Il Commissario Montalbano Gli Arancini di Montalbano è stata seguita da una media di 3.179.000 spettatori pari al 16.61%. Su Rai2 Salemme in Napoletano? E famme ‘na pizza 1.824.000 pari al 9.62% di share. Su Italia 1 Freedom Oltre il Confine 785.000 con il 4.72%. Su Rai3 Report 1.508.000 pari al 7.85%. Su Rete4 Quarta Repubblica 675.000 con il 4.54% di share. Su La7 Le regole della casa del sidro 457.000 e 2.54%. Su Tv8 007 Casino Royale 465.000 con il 2.7%. Sul Nove Only Fun Comico Show 444.000 e il 2.3%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Cinque Minuti 4.358.000 spettatori con il 20.94%. A seguire Affari Tuoi 4.617.000 e il 21.47%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.262.000 e 19.86%. Su Rai2 Tg2 Post 776.000 con il 3.58%. Su Italia1 NCIS 1.469.000 e 6.88%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.483.000 (7.02%), Un Posto al Sole 1.695.000 (7.84%). Su Rete4 Stasera Italia 775.000 (3.69%) e 763.000 (3.52%). Su La7 Otto e Mezzo 1.657.000 (7.7%). Su Tv8 100% Italia 400.000 con l’1.9%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics 577.000 con il 2.7%.

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.443.000 (27.38%). Su Canale 5 Avanti un Altro 3.361.000 (21.67%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Aprile 2023, 11:53

