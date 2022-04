Ascolti Tv 17 aprile 2022, nella giornata di Papa Francesco piace il Benigni angelico

Ascolti del 17 aprile 2022. In prima serata su Rai1 Papa Francesco e il Racconto dei Vangeli, in onda dalle 21.30 alle 22.37, è stato seguito da una media di 2.937.000 spettatori pari al 14,1% di share (dettaglio: il Contributo di Roberto Benigni, in onda dalle 21.31 alle 21.49, è visto dal 15,9% con 3.413.000 spettatori e il Volto dei Vangeli, in onda dalle 21.49 alle 22.36, dal 13,3% con 2.733.000 spettatori). Su Canale 5 la miniserie Gli Eredi della Terra, in onda dalle 21.26 alle 24.15: 1.563.000 (8,9%). Su Rai2 il film Quello che Veramente Importa 1.462.000 (7,4%). Su Italia 1 Il Ciclone 1.632.000 (8%). Su Rai3 Il Borgo dei Borghi 1.152.000 (6,2%). Su Rete4 Zona Bianca 915.000 (5,8%). Su La7 Il Gattopardo 573.000 (3,1%). Su Tv8 Men in Black International 586.000 (3%). Sul Nove La Passione di Cristo 322.000 (1,7%).

In fascia Access Prime Time su Rai 1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.803.000 (23%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.017.000 (14,5%). Su Italia1 NCIS 1.056.000 (5,2%). Su Rete 4 Controcorrente 970.000 (4,8%) e 1.025.000 (4,9%). Su Rai2 Tg2 Post 995.000 (4,7%). Su Rai 3 Sapiens Un Solo Pianeta 759.000 (3,7%). Su Tv8 4 Ristoranti 456.000 (2,2%). Sul Nove Little Big Italy 266.000 (1,3%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.594.000 (22,1%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 2.816.000 (17,7%).

Nel daytime da segnalare su Rai1 la S. Messa del Papa 2.510.000 (28,5%), la Benedizione Urbi et Orbi 3.176.000 (32,8%), Domenica In 2.078.000 (20,5%) e 2.048.000 (19,8%), Da Noi a Ruota Libera 1.784.000 (15,2%).

