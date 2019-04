Ascolti Tv 17 aprile 2019, nemmeno la Champions ferma la marcia di Barbara d'Urso

Ultimo aggiornamento: 11:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Su Rai1 l’incontro di Champions League Manchester City-Tottenham è stato seguito da una media di 3,7 milioni di spettatori pari al 15,2% di share. Su Canale 5 Live Non è la D’Urso 2,9 milioni di media ma il 16,5% di share (con Buonanotte Live al 19%). Su Rai2 Il Molo Rosso 5,2%. Su Italia 1 Cattivissimo Me 3 con il 6,5%, su Rai3 Chi l’ha Visto? fa il 10,9%. Su Rete4 The Millionaire 3,5%. Su La7 Atlantide Storie di Uomini e Mondi 2,9%. Su Tv8 MasterChef All Stars 2,5%, sul Nove Maldamore 1,9%.Nella fascia Access su Canale 5 Striscia la Notizia supera i 4,5 milioni (18,5% di share). Su Rai2 Tg2 Post 4,9%. Su Rai3 Un Posto al Sole 8,1%. Su Rete4 Stasera Italia 4,2%, mentre su La7 Otto e Mezzo 7,4%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4,3 milioni (24,8%), su Canale 5 Avanti un Altro! 3,5 milioni (20,5%).