Ascolti Tv 17 agosto 2021, oltre tre milioni per gli anni '90 di Techetechetè

Ascolti Tv 17 agosto 2021. In prima serata su Rai1 il film Love is All You Need ha registrato una media di 2.072.000 spettatori pari al 14,3% di share. Su Canale 5 – dalle 21.22 all’1.01 – l’esordio della serie La Casa tra le Montagne 1.063.000 (9,1%). Su Rai2 Squadra Speciale Cobra11: 806.000 (5,3%). Su Italia 1 l’incontro di Champions League Monaco-Shakhtar Donetsk 995.000 (6,3%). Su Rai3 il film Mistero a Crooked House 735.000 (4,9%). Su Rete4 il film Special Forces: Liberate l’Ostaggio 621.000 (4,4%). Su La7 In Onda Prima serata - fino alle 21.55 – 724.000 (4,4%). Segreti Reali 229.000 (2,3%). Su Tv8 il film My Old Lady 341.000 (2,3%). Sul Nove il film Rocky Balboa 458.000 (3,1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè sugli anni ’90: 3.105.000 spettatori con il 19% di share. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.344.000 (14,3%). Su Rai2 Tg2 Post 758.000 (4,6%). Su Rai3 Via dei Matti N 0: 456.000 (3%). Su Rete4 Stasera Italia News 876.000 (5,6%) nella prima parte e 1.051.000 (6,4%) nella seconda. Su La7 In Onda 802.000 (4,9%). Su Tv8 la replica di 4 Hotel 498.000 (3,1%). Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco 214.000 (1,3%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.217.000 (26,3%). Su Canale 5 la replica di Conto alla Rovescia 1.293.000 (10.9%). Su Rai3 le news dei TgR 2.016.000 (15,6%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Agosto 2021, 10:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA