Ascolti Tv 16 settembre 2021, bene Sorelle per sempre (24,4%). Solo l'11% per Star in the star

Ascolti Tv 16 settembre 2021. In prima serata su Rai1 la prima tv di Sorelle per sempre ha conquistato una media di 4.763.000 spettatori pari al 24,4% di share. Su Canale5 il debutto di Star in the Star con Ilary Blasi raggiunge 1.947.000 (11%). Su Rai2 Gli uomini d’oro 630.000 (3%). Su Italia1 Chicago Med 884.000 (4,6%). Su Rai3 Il verdetto 863.000 (4%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 870.000 (5,5%). Su La7 Piazzapulita 681.000 (4,3%). Su Tv8 la prima puntata di X Factor 569.000 (2,8%) mentre su SkyUno 617.000 (3%), su SkyUno/+1 e on demand 756.000 (3%). Riassumendo il simulcast 1.325.000 (5,8%). Sul Nove Hercules Il guerriero 284.000 (1,4%). Su Sky Sport le partite Leicester-Napoli 462.000 abbonati (2,1%), Roma-Cska Sofia 237.000 (1,1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.349.000 (19,3%). Su Canale5 Paperissima Sprint 3.149.000 (13,9%). Su Rai3 Via dei Matti n° 0: 808.000 (3,8%) e Un Posto al Sole da 1.492.000 (6,7%). Su La7 Otto e Mezzo 1.360.000 (6,1%). Su Rete4 Stasera Italia 1.037.000 (4,8%) nella prima parte e 1.099.000 (4,8%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 866.000 (3,8%). Su Italia1 N.C.I.S. Unità Anticrimine 1.058.000 (4,8%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 523.000 (2,3%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 4.153.000 (25,1%). Su Canale5 Caduta Libera 2.350.000 (14,9%). Su Rai3 le edizioni del Tg Regione 2.820.000 (15,9%). Su Sky Sport la partita Galatasaray-Lazio 268.000 (1,6%).

Nel daytime da segnalare al mattino Storie Italiane 842.000 (18,2%) nella prima parte.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Settembre 2021, 11:35

