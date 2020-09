Ascolti Tv 16 settembre 2020, tra Ulisse e Temptation c'è chi sceglie Rambo

Ascolti Tv mercoledì 16 settembre 2020. Su Rai1 la prima puntata di Ulisse Il Piacere della Scoperta è stata vista da una media di 3.134.000 spettatori pari al 15,9% di share. Su Canale 5 l’esordio di Temptation Island 8, con Alessia Marcuzzi, 2.958.000 spettatori pari al 18,8% di share. Su Rai2 il finale di stagione di The Good Doctor3 media di 1.676.000 e 7,2% nel primo episodio, 1.757.000 e 8,5% nel secondo. Su Italia 1 Rambo 1.692.000 (8,1%). Su Rai3 Chi l’ha visto? 1.696.000 e 8,9%. Su Rete4 Speciale Stasera Italia 640.000 spettatori e 3,1%. Su La7 Atlantide con il documentario Harzog Incontra Gorbaciov 520.000 e 2,7%. Su Tv8 Dead Man Down Il sapore della vendetta 243.000 (1,2%). Sul Nove Avamposti Dispacci dal Confine 302.000 (1,4%).



In fascia Access su Rai1 Soliti Ignoti 3.977.000 e 17,3%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.491.000 e 15,2%. Su Rai2 Tg2 Post 797.000 (3,4%). Su Rai3 Un Posto al Sole 1.687.000 (7,3%). Su Rete4 Stasera Italia 1.364.000 (6,1%) nella prima parte e 1.181.000 (5,1%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo 1.667.000 (7,2%). Su Tv8 Guess My Age 2,3%. Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 2,2%. Nel preserale su Rai1 Reazione a Catena 4.044.000 (24%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.593.000 (16,3%). Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Settembre 2020, 11:20

