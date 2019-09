Ascolti Tv 16 settembre 2019, partono forte De Filippi e Amadeus. Marcuzzi regge l'urto di Montalbano

Ascolti Tv di lunedì 16 settembre 2019. Su Rai1 Il Commissario Montalbano anche in replica mette tutti in fila: oltre 4,4 milioni di media spettatori pari al 20,6% di share. Su Canale 5 – dalle 21.31 alle 0.56 – la seconda puntata di Temptation Island Vip 2 sfiora i 3 milioni di media con il 17,8% di share. Su Rai2 il debutto di Stasera Tutto è Possibile con Stefano De Martino in conduzione al posto di Amadeus registra 1,3 milioni e il 6,8%. Su Italia 1 The Foreigner 6,4%. Su Rai3 Indovina Chi Viene a Cena 5,7%. A seguire Presa Diretta 5,4%. Su Rete4 Quarta Repubblica 6,1%. Su La7 Body of Proof 1,7%. Sul Nove Rubio alla ricerca del gusto perduto (1,6%) fa meglio di James Bond su Tv8 (Agente 007 Mai Dire Mai 1,2%).



Nella Access Prime Time Amadeus con I Soliti Ignoti su Rai1 riparte da 4,4 milioni e dal 18,3%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 3,5 milioni e 14,6%. Su Rai2 Tg2 Post 3,4%. Su Italia1 CSI 5%. Su Rai3 Un Posto al Sole 6,5%. Su Rete4 Stasera Italia 6,2%. Su La7 Otto e Mezzo 7,2%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3,9 milioni (23,4%). Su Canale 5 Caduta Libera 3 milioni (18,6%). Su Rai 2 Nella Mia Cucina con Carlo Cracco 2,8%. A seguire la prima puntata di Apri e Vinci 3%.



Al mattino l’esordio su Rai2 di Radio 2 Social Club 2,9%. Su Rai1 Uno Mattina 18%, Storie Italiane con la neo sposa Eleonora Daniele 19,6%. Su Canale5 Mattino Cinque 15,6%. Su Rai3 Agorà 8%. A seguire Mi Manda Rai3 6,6%. Su La7 Omnibus 4,9% e Coffee Break 7,1%. A mezzogiorno La Prova del Cuoco 12,5%. Su Canale 5 Forum 18,1%. Su Rai2 I Fatti Vostri con Giancarlo Magalli 5,9% nella prima parte e 7,2%, nella seconda. Su Rai3 Tutta Salute 6,3%. Su Rete 4 perde qualche colpo La Signora in Giallo (482.000 spettatori e 3,5%). Su La7 L’Aria che Tira 8,2% nella prima parte e 5,4% nella seconda.

Al pomeriggio su Rai1 Vieni da Me 11,7%. Su Canale5 Beautiful 16,5%, Una Vita 16,7%, la prima puntata di Uomini e Donne di Maria De Filippi 21,7%, Il Segreto 20,8%. Pomeriggio Cinque con Barbara d'Urso 16,9% nella prima parte, 17,2% nella seconda. Su Rai2 Detto Fatto 6%. Nella Mia Cucina 4,1%. Su Italia1 I Simpson 6,1%. Su Rai3 Geo 9,3%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6%. Su La7 Tagadà 4,1%. In seconda serata su Rai1 1948 L’Anno che Cambiò l’Italia 9,5%. Su Canale 5 X Style 12,7%. Martedì 17 Settembre 2019, 11:37

