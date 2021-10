Ascolti Tv 16 ottobre 2021, pareggio tra Milly e Maria. Zero in condotta per Mariotto

Ascolti Tv 16 ottobre 2021. La sfida. Su Rai1 l’esordio di Ballando con le Stelle 16 ha conquistato una media di 3.991.000 spettatori pari al 23,9% dalle 21.20 alle 0.56 (4.165.000 spettatori pari al 19,6% di share con Ballando… Tutti in Pista in onda dalle 20.41 alle 21.16). Su Canale 5 – dalle 21.20 alle 0.32 – la quinta puntata di Tú sí que vales 4.225.000 (23,9%). In sovrapposizione il 4.225.000 spettatori e il 23,9% per Maria De Filippi e 4.177.000 spettatori e il 23,6% per Milly Carlucci. Il picco della giornata è di Tú sí que vales con 5.362.000 spettatori (24,3%) alle 21.53.

Il cast di Milly ha superato l'esame. Bene Morgan, Arisa e Mietta. mentre da apprezzare la eazione da fuoriclasse di Al Bano dopo che in un attacco maniaco di eccesso di protagonismo il giurato Mariotto gli ha dato il voto zero, falsando la somma dei giudizi. Se ci fosse stato il Var anche a Ballando Mariotto sarebbe stato espulso senza ombra di dubbio. Al Bano ha reagito dicendo: caro Mariotto tieniti il tuo zero, io mi tengo l'ovazione del pubblico.

