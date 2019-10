Ascolti Tv 16 ottobre 2019, vanno forte gli Amici vip mentre crolla lo Speciale Tg1

Ascolti Tv mercoledì 16 ottobre 2019. Su Canale 5 Amici Celebrities sfiorano i 3 milioni di media spettatori e con il 18,5% di share vincono la prima serata. Al secondo posto su Rai2 Rocco Schiavone 3 con oltre 2,6 milioni di media e l’11,6% di share. Terzo posto per Rai3 con Chi l’ha Visto? (oltre 2 milioni la media e share del 10,1%). Vi chiederete e Rai1? Clamoroso flop dello Speciale Tg1 dedicato alla politica: 1,5 milioni di media spettatori e solo il 7% di share. Per poco anche il talk di Mario Giordano Fuori dal Coro su Rete 4 ha sfiorato il sorpasso (6,1%). Su Italia 1 Safe House 6%. Su La7 Atlantide 3,1%. Su Tv8 2012 il 2,5%. E a proposito di flop partenza molto lenta per Daria Bignardi sul Nove con L’Assedio (281.000 spettatori e l’1,3%). Ben al di sotto della percentuale di ascolti che portava a casa il venerdì sera Francesca Fagnani con Belve (2,5-3%) in un’ora di trasmissione.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5,2 milioni e 20,6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,7 milioni e 18,3%. Su Rai2 Tg2 Post 3,9%. Su Italia1 CSI Miami 4,3%. Su Rai3 Storie Minime 5,6% e Un Posto al Sole 7,2%. Su Rete4 Stasera Italia 5,8%, su La7 Otto e Mezzo 7,4%. Su Tv8 Guess my Age 2,6%. Sul Nove Deal with It Stai al Gioco l’1,6%.



Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4,6 milioni (24,4%). Su Canale 5 Caduta Libera 3,8 milioni e il 20,9% di share. Gioved√¨ 17 Ottobre 2019, 11:22

