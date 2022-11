Ascolti Tv 16 novembre 2022, Chi l'ha visto? non perde pubblico neanche contro la Nazionale di calcio

Ascolti del 16 novembre 2022 in Prima Serata su Rai1 Albania-Italia ha conquistato una media di 4.412.000 spettatori pari al 21.6% di share. Su Rai3 Chi l’ha Visto? 2.169.000 (13.3%). Su Canale 5 A Star is Born 1.830.000 (12.3%). Su Italia 1 Chiedimi se sono Felice 1.246.000 (6.8%). Su Rai2 Ruby Il Terzo Uomo a Dallas 1.198.000 (6.3%). Su Rete4 Controcorrente Prima Serata 619.000 (4.4%). Su La7 Atlantide 528.000 (2.9%). Su Tv8 X Factor 370.000 (2.5%). Sul Nove The Imitation Game 355.000 (2.1%).

In fascia Access Prime Time su Canale 5 Striscia la Notizia 3.706.000 (17.2%). Su Italia1 NCIS 1.336.000 (6.2%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.479.000 (7%) e Un Posto al Sole 1.825.000 (8.4%). Su La7 Otto e Mezzo 1.594.000 (7.4%). Su Rete4 Stasera Italia 1.107.000 (5.3%) e 1.006.000 (4.6%). Su Rai2 Tg2 Post 940.000 (4.3%). Su Tv8 100% Italia 513.000 (2.4%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! 696.000 (3.3%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.556.000 (26.1%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.494.000 (20.6%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 2.602.000 (14.1%), Blob 1.114.000 (5.6%) e Via dei Matti N° 0: 1.077.000 (5.3%). Su Italia1 CSI 755.000 (3.9%). Su Rete 4 Tempesta D’Amore 845.000 (4.2%). Su Rai2 NCIS 498.000 (2.9%) e Una Scatola al Giorno 415.000 (2.1%). Su Tv8 Celebrity Chef 380.000 (2.1%). Sul Nove Cash or Trash Chi Offre di Più? 390.000 (2.1%). Su La7 Lingo Parole in Gioco 171.000 (1.1%).

Nel daytime spopola al pomeriggio su Canale 5 Uomini e Donne 2.796.000 (26.7%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 528.000 (9.4%). Su Canale 5 Tg5 Notte 440.000 (8.9%). Su Rai2 Belve 546.000 (4.7%). Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 629.000 (10.3%). Su Italia1 La Mummia 403.000 (6.7%). Su Rete4 Dalla Parte degli Animali 75.000 (2.7%).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Novembre 2022, 11:11

