Ascolti Tv 16 marzo 2023, Che Dio ci Aiuti 7 chiude in bellezza con oltre 4,2 milioni di spettatori

Ascolti 16 marzo 2023 in prima serata su Rai1 il finale della fiction Che Dio Ci Aiuti 7 ha conquistato una media di 4.254.000 spettatori pari al 22.7% (primo episodio: 4.411.000 – 21.5%, secondo: 4.113.000 – 23.9%). Su Canale 5 – dalle 21.48 all’1.25 – Grande Fratello Vip 2.472.000 e 19.1% di share (GF Vip Night: 1.025.000 – 27.5%, Live: 585.000 – 18.3%). Su Rai2 The Gentlemen 557.000 e 2.9%. Su Italia 1 Wonder Woman 1.140.000 (6.4%). Su Rai3 Splendida Cornice 944.000 e 4.6%. Su Rete4 Dritto e Rovescio 890.000 e 5.8%. Su La7 Piazza Pulita 789.000 e 5.3%. Su Tv8 Quattro Hotel 432.000 con il 2.5%. Sul Nove Nati Stanchi 458 .000 e 2.3%. Su Sky Uno/+1 e on demand la puntata di Pechino Express ha registrato 432mila abbonati medi e l’1,94% di share, in linea con il debutto di una settimana fa. Per la puntata di esordio della scorsa settimana, nei sette giorni, gli spettatori medi sono stati 1 milione 227mila.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Cinque Minuti 3.767.000 e 18%. A seguire Soliti Ignoti 4.612.000 e 21.6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.836.000 e 18%. Su Rai2 Tg2 Post 779.000 con il 3.6%. Su Italia1 NCIS 1.347.000 e 6.3%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.485.000 (7.1%), Un Posto al Sole 1.583.000 (7.4%). Su Rete4 Stasera Italia 829.000 (3.9%) e 771.000 (3.6%). Su La7 Otto e Mezzo 1.458.000 (6.8%). Su Tv8 Europa League 734.000 e 3.4%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics 612.000 e 2.9%.

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.985.000 (23.3%). Su Canale 5 Avanti un Altro 3.220.000 (19.6%). Su Tv8 l’incontro di Europa League Friburgo-Juventus 1.471.000 con l’8.4% (pre e post: 956.000 – 5.8%; primo tempo: 1.133.000 – 7.7%, secondo tempo: 1.797.000 – 8.9%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Marzo 2023, 10:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA