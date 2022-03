Ascolti tv 16 marzo 2022, dopo Rai1 e Canale 5 ci sono Chi l'ha visto? e Iene

Ascolti del 16 marzo 2022. In prima serata su Rai1 il film 18 regali è stato visto da una media di 2.712.000 spettatori pari al 13,7% di share. Su Canale5 la serie Più Forti del Destino 2.252.000 (11,6%). Su Italia1 Le Iene 1.417.000 (9,3%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? 1.766.000 (9,2%). Su Rete4 Controcorrente Prima Serata 803.000 (5%). Su La7 Atlantide Storie di Uomini e di Mondi 720.000 (4,8%). Su Rai2 Balla coi lupi 710.000 (4,2%). Su RealTime Matrimonio a Prima Vista Italia 532.000 (2,4%). Sul Nove Mr. and Mrs. Smith 351.000 (1,8%). Su Tv8 4 Hotel 316.000 (1,7%). Su SkyUno/+1 e on demand Italia's Got Talent 283.000 abbonati (0,7%).

In fascia Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.920.000 (20,4%). Su Canale5 Striscia la Notizia con Lorella Cuccarini a fianco di Gerry Scotti 3.720.000 (15,4%). Su Italia1 N.C.I.S. Unità Anticrimine 1.413.000 (5,9%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.355.000 (5,8%), Un Posto al Sole 1.665.000 (6,9%). Su La7 Otto e Mezzo 1.755.000 (7,3%). Su Rete4 Stasera Italia 1.081.000 (4,5%) e 1.100.000 (4,6%). Su Rai2 Tg2 Post 983.000 (4,1%). Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 315.000 (1,3%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics 358.000 (1,5%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.998.000 (25,3%). Su Canale5 Avanti un Altro! 3.925.000 (20,5%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 772.000 (10,3%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 582.000 (7,5%). Su Canale5 Tg5 Notte 732.000 (7,1%). Su La7 TgLa7 237.000 (6,4%). Su Italia1 Miracle Workers 297.000 (8,1%). Su Rete4 Il grande sogno 114.000 (3%). Su Rai2 Paradise La Finestra sullo Showbiz 93.000 (2,2%).

