Ascolti Tv 16 marzo 2021, Màkari fa gol al Real Madrid e all'Atalanta

Ascolti Tv 16 marzo 2021. Prima serata: su Rai1 Màkari ha conquistato una media di 6.196.000 spettatori pari al 25,9% di share. Su Canale 5 il match di Champions League Real Madrid-Atalanta 4.289.000 e 15,7%, ai quali vanno aggiunti 870 mila abbonati di Sky (3,2%). Su Italia 1 Le Iene Show 1.527.000 (8,6%). Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile 1.530.000 (7,2%). Su Rete4 Fuori dal Coro 1.074.000 (5,6%). Su La7 DiMartedì 1.102.000 (4,7%). Su Rai3 #Cartabianca 842.000 (3,7%). Su Real Time la decima puntata di Primo Appuntamento con Flavio Montrucchio stabilisce il proprio record stagionale 608.000 (2,2%). Sul Nove Non-Stop 476.000 (2%). Su Tv8 Due Cuori e una Provetta 328.000 (1,3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.804.000 (20,2%). Su Canale 5 Striscina la Notizina 4.504.000 (16,2%). Su La7 Otto e Mezzo 2.069.000 (7,2%). Su Rete4 Stasera Italia 1.471.000 (5,3%) nella prima parte e 1.346.000 (4,6%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.122.000 (3,9%). Su Italia1 CSI Miami 1.573.000 (5,5%). Su Rai3 Via dei Matti n°0: 1.456.000 (5,3%) e Un Posto al Sole 1.834.000 (6,4%). Sul Nove Deal with It Stai al gioco 574.000 (2%). Su Tv8 Guess my Age 545.000 (1,9%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.495.000 (24,9%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 4.182.000 (19,5%). Su Rai2 America’s Cup Speciale 371.000 (1,9%) e NCIS 1.018.000 (4,1%). Su Italia1 Amici di Maria De Filippi 769.000 (3,9%) e CSI Miami 748.000 (3,1%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 3.647.000 (15,8%). Alle 20 Tg1: 6.394.000 (24,7%), Tg5: 5.377.000 (20,7%), TgLa7: 1.040.000 (5,4%). Alle 19 Tg3: 2.733.000 (13,5%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 1.321.000 (13,5%). Su Italia1 Pressing Champions League 410.000 (8,5%) di share nella prima parte e da 284.000 (7,9%) nella seconda. Su Rai2 Voice Anatomy 334.000 (5%). Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 414.000 (4,8%). Su Rete4 Il tè nel deserto 178.000 (4%). Su Canale 5 il Tg5 343.000 (3%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Marzo 2021, 11:25

