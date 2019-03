Ascolti Tv 16 marzo 2019. Con Julia Roberts C'è Posta per te chiude in bellezza

Ascolti Tv di sabato 16 marzo 2019. Julia Roberts spinge ancora di più Maria De Filippi che chiude anche questa stagione di C’è Posta per te in trionfo su Canale 5: 5 milioni e mezzo la media spettatori pari al 29,5% di share. Su Rai1 Chi m’ha visto è stato seguito da 3,4 milioni pari al 15,9% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 4,9% e SWAT 4,8%. Su Italia 1 Minions 5,1%. Su Rai3 Sapiens Un solo Pianeta 7,7%. Su Rete4 Miami Supercops I Poliziotti dell’8° Strada 3,6%. Su La7 Little Murders 2,1%. Su Tv8 Love Cafè 1,1%. Su Nove I Miserabili 1,4% di share.



All’ora di cena su Rai1 I Soliti Ignoti 4,8 milioni e 21,4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,5 milioni e 19,8%. Su Rai3 Le Parole della Settimana piace 7,6%. Nel preserale l’Eredità al 24% (4,5 milioni). Unomattina in famiglia al 20,4%. In seconda serata lo Speciale Tg5 al 16,3%. © RIPRODUZIONE RISERVATA