Ascolti Tv 16 maggio 2019. Montalbano inattaccabile anche in replica. Buona la prima di All Together Now

Ascolti Tv di giovedì 16 maggio 2019. Su Rai1 la fiction in replica dell’ennesimo episodio de Il Commissario Montalbano è stata vista da una media che sfiora i 5 milioni di spettatori, pari al 22,2% di share. Su Canale 5 la prima puntata di All Together Now con Michelle Hunziker e J-Ax ha conquistato 3,2 milioni di media pari al 17,8%. Su Italia 1 X Men Giorni di un futuro passato 6,1%. Su La7 Corrado Formigli con Piazza Pulita 5,6%.

Su Rete4 il programma di Paolo Del Debbio Dritto e Rovescio 4,8%. Su Rai2 il film Trespass 4,7%. Su Rai3 Escobar 4,7%. Su Tv8 Che Fine Hanno Fatto i Morgan? 1,3%. Sul Nove Tutto tutto niente niente 1,4%.



Nella fascia Access Prime Time sorpasso del Biscione: su Rai1 Soliti Ignoti 4,5 milioni e 18,9%, su Canale 5 Striscia La Notizia 4,8 milioni e 19,7%. Su La7 Otto e Mezzo 7,9%. Su Rai3 Un Posto al Sole 6,3%. Su Rete4 Stasera Italia 4,7%. Su Italia1 CSI 4,5%. Su Rai2 Tg2 Post 3,9%. Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 2,6%. Sul Nove Camionisti in Trattoria 1,2%. Nel Preserale è testa a testa: su Rai1 L’Eredità 22,7%, su Canale 5 Caduta Libera 22,1%. Da segnalare nella giornata che Mattino 5 è arrivato al 19,2% di share parlando di Barbara d’Urso e Pamela Prati. Venerdì 17 Maggio 2019, 11:11

