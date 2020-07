Ascolti Tv 16 luglio 2020, Temptation Island domina la serata

Ascolti Tv giovedì 16 luglio 2020. Su Canale 5 Temptation Island, in onda dalle 21.37 alle 00.44 è stato seguito da una media di 3.720.000 spettatori pari al 22,6% di share. Su Rai1 le repliche dei tre episodi di Che Dio ci aiuti hanno conquistato 1.936.000 spettatori pari all’11,5% di share, mentre la replica del quarto, in onda dalle 00.39 alla 01.35 è stato visto da 1.242.000 spettatori con il 20,3% di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 fa il 4,3% mentre NCIS New Orleans il 4,2%. Su Italia 1 L’Alba del Pianeta delle Scimmie 5,3%. Su Rai3 In Arte Gianna Nannini 4,5%. Su Rete4 I Legnanesi 3,6%. Su La7 In Onda 3,5%. Su Rai4 La Rapina Perfetta 2,8%, su Rai Movie Il Cammino per Santiago 2,2%. Su Tv8 Paura in volo 2,1%, sul Nove Babbo Natale non viene dal Nord 1,1%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3,5 milioni e 17,4%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 3,1 milioni e 15,7%. Su Rai2 Tg2 Post 4,4% con 901.000 spettatori e Novantesimo Minuto Goal il 4,6% con 962.000. Su Rete4 Stasera Italia 875.000 (4,6%) nella prima parte e 1.020.000 (5%) nella seconda, su La7 In Onda 4,7%. Su Italia1 CSI 4,9%. Su Rai3 La Dedica 3,9% e Un Posto al Sole 6,2%. Su Tv8 4 Ristoranti 1,9%, sul Nove Little Big Italy 0,9%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3,3 milioni (23,5%). Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! 2,2 milioni con il 16,2% di share. Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Luglio 2020, 11:50

