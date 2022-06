Ascolti Tv 16 giugno 2022, le repliche non pagano: Teche e Paperissima meglio di Terence Hill e Scherzi a parte

Ascolti del 16 giugno 2022 in prima serata su Rai1 calano gli spettatori per Don Matteo, con la replica della stagione 12 quando c’era ancora Terence Hill, una mossa avventata della messa in onda dopo che soltanto pochi giorni fa è stata trasmessa la stagione successiva con la presenza di Raoul Bova. Questa la media ascolti di ieri sera: 2.372.000 spettatori pari al 15,8% di share. Su Canale 5 la replica di Scherzi a Parte non fa meglio, anzi: 1.681.000 spettatori e il 12,3% di share. Su Italia 1 la prima tv di Vanguard Agenti Speciali 1.124.000 (7,5%). Su Rai2 il film Io Sono Tempesta con Marco Giallini, Elio Germano 860.000 (5,6%). Su Rete4 Dritto e Rovescio, con Marcello Vinonuovo al posto di Del Debbio a casa per il covid (come del resto Lilli Gruber contagiata da diverso tempo) 918.000 (7,9%). Su La7 Piazza Pulita Senza Pace 646.000 (4,2%). Sul Nove Only Fun Comico Show, con Elettra Lamborghini e i Panpers 478.000 (3,1%). Su Rai3 il film Doppia Colpa 380.000 (2,7%). Su Tv8 la terza stagione di Antonino Chef Academy 278.000 (1,8%). Su Sky Uno/+1 e on demand Quelle Brave Ragazze 276.000 spettatori medi e 0,6% nel primo passaggio.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3.043.000 (18,3%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.724.000 (16,3%). Su Italia1 NCIS Unità Anticrimine 1.171.000 (7,1%). Su La7 Otto e Mezzo 1.287.000 (7,8%). Su Rete4 Stasera Italia 793.000 (4,9%) e 908.000 (5,4%). Su Rai2 Tg2 Post 755.000 (4,5%). Su Rai3 Diamond League di atletica leggera 723.000 (4,5%). Su Tv8 Celebrity Chef 429.000 (2,6%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 235.000 (1,4%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.365.000 (28%). Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! 1.995.000 (17,2%). Su Rai2 Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo 638.000 (4,5%).

In Seconda Serata su Rai1 Porta a Porta 704.000 (11,1%). Su Canale 5 Tg5 Notte 423.000 (7,9%). Su Rai2 Anni 20 Notte segna 223.000 (3,1%). Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 201.000 (3,4%). Su Italia1 Shark 385.000 (6,1%). Su Rete 4 Changeling 167.000 (5,2%).

