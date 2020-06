Ascolti Tv 16 giugno 2020, Made in Sud una boccata di ossigeno tra le repliche

Ascolti Tv martedì 16 giugno 2020. Su Rai1 la replica di Nero a Metà ha ottenuto una media di 3 milioni di spettatori e del 13,7% di share. Su Canale 5 Cado dalle Nubi con Checco Zalone 2,2 milioni e il 10,5% di share. Su Italia 1 Le Iene Show hanno chiuso con il 10,2%. Su Rai2 la prima puntata della nuova edizione di Made in Sud ha ottenuto un buon 9,9% di share. La band capitanata da Stefano De Martino ha registrato un ascolto medio di 2.120.197 spettatori. Il picco di share è stato pari a 13,7% alle ore 23:57 durante lo sketch di Enzo e Sal 'Incazza News'. Il picco di ascolto è stato pari a 2.572.854 alle ore 22:24 durante il monologo di Simone Schettino. L’età media è di 52,3 anni. La puntata di ieri ha fatto registrare il 2° miglior debutto di sempre (dal 2013) in termini di share. Durante la messa in onda del programma Rai 2 è stato il canale più visto al Sud e Isole (18,3%).



Per quanto riguarda i talk, non c’era Floris e lo Speciale Bersaglio Mobile su La7 non ha registrato le stesse performance (2,9%), così come a seguire L’Uomo Nero Storia di Massimo Carminati (2,8%). La 7 è stata superata anche da Tv8 con Skyfall 3,2%. Normali standard invece per Mario Giordano su Rete4 (Fuori dal Coro 6%) e Bianca Berlinguer su Rai3 (Carta Bianca 5,5%). I due hanno ospitato in contemporanea i due Matteo (Salvini da Giordano e Renzi su Rai3). Sul Nove Wolverine L’Immortale 1,7%. Sul 20 Troy 2%. Su Real Time Primo Appuntamento 2%. Su Sky Uno l’ultima puntata di E Poi C’è Cattelan 0,4%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5,4 milioni e 22,3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,1 con il 16,8%. Su La7 Otto e Mezzo 2.046.000 spettatori (8,6%). Su Rete4 Stasera Italia 1.158.000 (5,1%) nella prima parte e 1.116.000 (4,5%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.086.000 spettatori con il 4,4%. Su Italia1 CSI 3,5%. Su Rai3 Geo Vacanze Italiane 3% mentre Maturità 2020 Diari tocca il fondo (1,8%). Su Tv8 la replica Guess My Age 2,4%. Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco l’1,3%.



Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3,8 milioni (22,6%). Su Canale 5 in replica Avanti un Altro! 2,8 milioni (17,3%). In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 7,2% nonostante l’emozionante parte finale dedicata a Italia-Germania 4-3. Su Rai2 Striminzitic Show con Renzo Arbore sale al 6,6%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 5%. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Giugno 2020, 11:51

