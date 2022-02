Ascolti Tv 16 febbraio 2022, è Michelle la più bella. Chi l'ha visto? meglio di Rai1

Ascolti di ieri mercoledì 16 febbraio 2022. In prima serata su Canale 5 – dalle 21.39 alle 0.35 – la prima puntata di Michelle Impossible ha conquistato una media di 3.382.000 spettatori pari al 19,6% di share. Su Rai3 Chi l’ha Visto? 2.196.000 (11,2%). Su Rai1 in prima visione Ero in Guerra e non lo Sapevo 2.294.000 (10,6%). Su Italia 1 - dalle 21.41 all’1.07 – Le Iene, con Belen Rodriguez e Teo Mammucari, 1.120.000 (7,3%). Su Rai2 The Good Doctor 5: 1.129.000 (4,7%), The Resident 4: 971.000 (4,6%). Su La7 Atlantide 736.000 (3,3%) e 423.000 (3,7%). Su Rete4 Controcorrente 571.000 (3,4%). Su Real Time Matrimonio a Prima Vista 457.000 (2%) e 592.000 (3,6%). Su Iris il film Civiltà Perduta 390.000 (1,9%). Su Tv8 4 Hotel 326.000 (1,6%) nel primo episodio e 289.000 (1,9%) nel secondo. Sul Nove What Women Want 346.000 (1,8%). Su Sky Uno Italia’s Got talent 184.000 abbonati (0,8%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.054.000 (20,9%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.708.000 (15,3%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.369.000 (5,8%), Un Posto al Sole 1.698.000 (7%). Su Italia1 NCIS 1.542.000 (6,4%). Su La7 Otto e Mezzo 1.570.000 (6,5%). Su Rete4 Stasera Italia 978.000 (4,1%) e 825.000 (3,4%). Su Rai2 Tg2 Post 721.000 (3%). Sul Nove Don’t Forget The Lyrics Stai sul Pezzo 340.000 (1,4%). Su Tv8 Guess My Age 324.000 (1,3%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.008.000 (24,9%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 4.229.000 (21,4%). Su Rai2 Cerchi Azzurri 344.000 (1,8%).

Nel daytime al pomeriggio su Rai 1 Oggi è un altro giorno 2.119.000 (16%), Il paradiso delle signore 2.178.000 (19,5%), La Vita in Diretta 2.000.000 (17,5%) e 2.441.000 (18,3%). Su Canale5 Beautiful 2.683.000 (18,1%), Una Vita 2.649.000 (18,5%), Uomini e donne 3.168.000 (25,1%), Amici di Maria De Filippi 2.205.000 (19,8%), GF Vip 2.033.000 (18,5%). Pomeriggio Cinque 1.728.000 (14,6%) e 2.144.000 (16,1%).

In seconda serata su Canale5 Tg5 735.000 (14,5%). Su Rai 3 Tg3 Lineanotte 615.000 (7,7%). Su Rai1 Porta a Porta 514.000 (5,4%). Su Rai 2 Re-Start 252.000 (2%).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Febbraio 2022, 11:50

