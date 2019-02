Ascolti Tv 16 febbraio 2019, vince C'è Posta per Te, ma Amadeus con Ora o Mai Più diventa internazionale

Ascolti Tv di sabato 16 febbraio 2019. Su Rai1 – dalle 21.24 all’1.52 – Ora o Mai Più ha sfiorato la media di 3 milioni di spettatori pari al 16,1% di share. Ma la prima serata è stata vinta da Canale 5 con C’è Posta per Te (durata 50 minuti in più). Il programma di Maria De Filippi ha fatto registrare una media di 5,3 milioni di spettatori pari al 28,6% di share. Comunque, il format di Amadeus funziona e la giuria dei maestri è sicuramente più preparata di quella d’onore che abbiamo visto all’opera al Festival di Sanremo. Ora o Mai Più funziona al punto che il format è già stato acquistato all’estero e quindi diventerà internazionale. Un bel riconoscimento per Amadeus e per Raiuno.



Su Rai2 NCIS Los Angeles 5,4% di share mentre Swat 5,9%. Su Rai3 Presa Diretta 4,9%. Su Italia 1 Il Piccolo Principe 4,4%. Su Rete4 Pari e Dispari 3,8%. Su La7 la serie Little Murders 2,1%. Su Tv8 L’Ultimo San Valentino 1,4%. Sul Nove Clandestino 0,9%.



Al mattino buon risveglio di Rai1 con Il Caffè al 9,6% e Uno Mattina in Famiglia al 23,1%. Al pomeriggio 16% per Italia Sì che però non può nulla contro lo strapotere di Amici (20,6%) e Verissimo (21%). In seconda serata bene X Stile (15,6%) su Canale 5 che supera Petrolio su Rai1 (11,4%). Su Raitre Alberto Matano con Photoshow fa il 3,8% e supera Tg2 Dossier al 3,5%.