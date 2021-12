Ascolti Tv 16 dicembre 2021, Un Professore di nome Gassmann chiude alla grande

Ascolti Tv giovedì 16 dicembre 2021. In prima serata su Rai1 gli ultimi due episodi della serie Un professore, la fiction diretta Alessandro D’Alatri Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi e Christiane Filangieri ha emozionato una media di quasi 5 milioni (4.915.000) di spettatori, pari al 21,5% di share. Su Canale5 la prima puntata di Caduta Libera Campionissimi, condotto da Gerry Scotti 2.468.000 (13,8%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 983.000 (6,1%). Su La7 PiazzaPulita 951.000 (5,9%). Su Italia1 Sampdoria-Torino di Coppa Italia 1.170.000 (5,2%). Su Rai3 il film Non ci resta che Vincere 687.000 (3,3%). Su Rai2: 60 sul 2, il programma celebrativo per i 60 anni della seconda rete di Viale Mazzini condotto da Emanuela Fanelli 663.000 (3,3%). Su TV8 il film Men in Black International 552.000 (2,6%), sul Nove Lady Gucci La Storia di Patrizia Reggiani 520.000 (2,4%). Su Sky Uno il debutto di MasterChef 11 888.000 abbonati nel primo episodio con il 3% di share, nel secondo 649.000 abbonati e 3,1% di share.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.915.000 (20,7%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.195.000 (17,7%). Su Rai3 Che Succ3de? Game 1.585.000 (6,9%) e Un Posto al Sole 1.739.000 (7,3%).Su La7 Otto e Mezzo 1.620.000 (6,8%). Su Rete4 Stasera Italia 1.233.000 (5,3%) nella prima parte e 1.110.000 (4,6%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 858.000 (3,6%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.412.000 (23,7%) e Tg1 5.251.000 (24,4%). Su Canale5 Caduta Libera (replica) 3.343.000 (18,3%) e Tg5 4.509.000 (20,6%).



In seconda serata su Rai1 Porta a Porta che tra gli altri ha ospitato Elisa Cavaliere, la ragazza a cui il Covid ha lasciato un profondo stato d’ansia, 959.000 spettatori (12,1%).

