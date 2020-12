Ascolti Tv 16 dicembre 2020, vince Alberto Angela con il freno a mano tirato

Ascolti Tv ieri mercoledì 16 dicembre 2020. Su Rai1 Stanotte con Caravaggio ha conquistato una media di 3.212.000 spettatori pari al 14,1% di share. Su Canale5 l’ultima puntata de Il Silenzio dell’Acqua 2 registra 2.283.000 (10,9%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? 2.316.000 (10,5%). Su Italia1 Fallen 1.423.000 (5,7%). Su Rete4 Speciale Stasera Italia 1.138.000 (5,1%). Su SkySport Inter-Napoli 1.303.000 abbonati (4,9%). Su Rai2 L’Alligatore 869.000 (3,7%). Sul Nove Speciale Accordi & Disaccordi 798.000 (3,2%). Su La7 Atlantide 570.000 (3%). Su Tv8 Tulipani Amore, onore e una bicicletta 315.000 (1,3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.678.000 (17,1%). Su Canale5 Striscia la Notizia 4.074.000 (14,9%). Su La7 Otto e Mezzo 1.870.000 (6,9%). Su Rete4 Stasera Italia 1.343.000 (5,1%) nella prima parte e 1.230.000 (4,5%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 926.000 (3,4%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.367.000 (5,3%) e Un Posto al Sole 1.875.000 (6,9%). Su Italia1 C.S.I. Scena del Crimine 1.158.000 (4,3%). Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 587.000 (2,2%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 420.000 (1,6%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.995.000 (22,8%). Su Canale5 Caduta Libera 3.412.000 (16%). Su Italia1 Amici 655.000 (3,3%). Su Rai3 le edizioni del TgR 3.237.000 (14%). Su SkySport Juventus-Atalanta 1.567.000 abbonati (7,4%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 915.000 (11,1%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 743.000 (9,2%). Su Canale5 Tg5 Notte 482.000 (6%). Su Rai2 90° Minuto 628.000 (5,7%). Su Italia1 Pressing Serie A 612.000 (5,3%). Su Rete4 Confessione Reporter 232.000 (3,1%). Su La7 TgLa7 231.000 (3,8%).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Dicembre 2020, 11:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA