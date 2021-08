Ascolti Tv 16 agosto 2021, al Tg2 Post piace la prima serata: battuti Controcorrente e Report (in replica)

Ascolti Tv 16 agosto 2021. In prima serata su Rai1 il film The Founder è stato seguito da una media di 1.796.000 spettatori pari al 12,4% di share. Su Canale 5 la prima tv di Balloon Il Vento della Libertà 1.565.000 (11,3%). Su Rai2 – dalle 21.02 alle 22.25 - Tg2 Post 1.196.000 (7,4%). A seguire NCIS New Orleans 669.000 (4,9%). Su Italia 1 Sampdoria-Alessandria di Coppa Italia 946.000 (6%). Su Rai3 Report in replica 791.000 (5,2%). Su Rete4 Controcorrente 767.000 (5,8%). Su La7 Page Eight 290.000 (2%). Su Tv8 Karate Kid Per Vincere Domani 446.000 (3,1%). Sul Nove Finché Giudice non ci Separi 403.000 (2,6%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3.198.000 (19,5%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.231.000 (13,6%). Su Rai3 le repliche di Via dei Matti N 0: 501.000 (2,2%) e 469.000 spettatori (2,9%). Su Italia1 Coppa Italia Live 437.000 (2,8%). Su Rete4 Stasera Italia News 941.000 (5,9%) nella prima parte e 1.156.000 (7%) nella seconda. Su La7 In Onda 923.000 (5,6%). Su Tv8 la replica di 4 Hotel 485.000 (3%). Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco 277.000 (1,7%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.155.000 (25,6%). Su Canale 5 la replica di Conto alla Rovescia 1.229.000 (10,3%). Su Italia1 Bologna-Ternana di Coppa Italia 656.000 (6,1%). Su Rai3 le news dei Tgr 1.889.000 (14,6%).

