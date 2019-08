Ascolti Tv 16 agosto 2019, Liorni campione dell'estate, Cuccarini Grand Flop

Sabato 17 Agosto 2019, 12:10

Ascolti Tv di venerdì 16 agosto 2019. Nel Preserale si Rai1 Marco Liorni con Reazione a catena dà la linea al Tg1 con una dote di 3 milioni di spettatori che il telegiornale della sera mantiene e fa crescere di qualche migliaia. Poi arriva Techetechetè che porta a casa una media di 3 milioni. Fin qui tutto bene per la rete ammiraglia di Viale Mazzini, perfino d’estate, quando si fanno pochi investimenti e si va avanti con le repliche. Ma ecco che accade l’irreparabile. Il venerdì sera va in onda uno dei pochi programmi nuovi, da testare, il Grand Tour di Lorella Cuccarini. Nonostante l’impegno – perché c’è – il pubblico over di Rai1 cambia canale. Alla fine per Lorella restano pochi supporters. In pratica dimezza la dote e lo share non supera neanche la soglia del 10%.In prima serata su Canale 5 Rosamunde Pilcher Un piacevole imprevisto è stato seguito da 1,8 milioni di spettatori pari al 12% di share. Su Rai 2 Tutta la verità su mia madre 6,8%. Su Italia 1 Chicago Med 3 6,9%. Su Rai 3 Latin Lover 4,7%. Su Rete 4 Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan 5,6%. Su La7 Vacanze romane 3,4%. Su Tv8 X Factor Il Sogno 2,9%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 3,5%.In fascia Access bene su Rete 4 Stasera Italia Estate 6,3% nella prima parte 7,6% nella seconda. Ha fatto meglio di Tg2 Post (5,1%) e In Onda (4,6%) su La7. Nel Preserale 10% per il Palio di Siena su Rai2.