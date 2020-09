Ascolti Tv 15 settembre 2020, Il Boss Giusti si conferma e Papi se la canta

Ascolti Tv martedì 15 settembre 2020. Secondo gol consecutivo in settimana per il Commissario Montalbano su Rai1 che ieri ha conservato i suoi circa 3,7 milioni di fedelissimi della sera precedente seppure abbia perso un punto di share (18,1%). L’episodio La giostra degli scambi, andato in onda in reolica, al suo primo passaggio ottenne un ascolto record del 45% di share con oltre 11,3 milioni di spettatori. Su Canale 5 buona performance per il film A Star is Born su Canale5 con Lady Gaga e Bradley Cooper con il 15,2%. Su Rai2 Boss in incognito con Max Giusti registra l’8,5% e oltre 1,8 milioni di teste, più o meno conferma i buoni ascolti dell’esordio che erano stati davvero boom.

Per quanto riguarda i talk: diMartedì su La7 e Fuori dal Coro su Rete4 registrano entrambi 5,5% di media, Cartabianca su Rai3 il 4,7%. Dei tre l’unico che supera il milione di media spettatori resta Floris. Italia1 con il film Marvel Deadpool fa il 5,9%. Su Tv8 il nuovo show Name That Tune Indovina la canzone con Enrico Papi registra il 2,6%. Il film Transporter: Extreme sul Nove 2,2%. Su Real Time Primo appuntamento 1,8%.

Nel preserale Reazione a catena su Rai1 al 24,5%, mentre Caduta libera su Canale5 al 16%. In fascia Access: su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno ottiene 4.445.000 spettatori con il 18,8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.569.000 e 15,1%. Su Rai2 Tg2 Post 4,1% con 970.000 spettatori. Su Rai3 Un Posto al Sole 1.698.000 e 7,2%. Su Rete4 Stasera Italia 1.192.000 (5,2%) nella prima parte e 1.156.000 (4,8%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo 1.673.000 (7,1%). Su Tv8 Guess my Age 596.000 con il 2,5%. Sul Nove Deal with It Stai al gioco 2,1%. In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 751.000 spettatori con il 9,7% di share. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Settembre 2020, 14:07

