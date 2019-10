Ascolti Tv 15 ottobre 2019. Bottino pieno per Rai1: 5,7 milioni per gli azzurri, 3,8 milioni per Renzi-Salvini

Matteo vs Matteo visto da 3,8 milioni, pari al 25,4% di share

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 11:50

Ascolti Tv martedì 15 ottobre 2019. Serata indimenticabile per Rai1. Prima gli azzurri di Mancini in Liechtenstein–Italia con il 23,4% di share e 5,7 milioni di spettatori, poi a Porta a Porta il duello Matteo vs Matteo tra Renzi e Salvini visto da 3,8 milioni di media e dal 25,4% di share. Ottimo risultato ma niente a che vedere con il faccia a faccia tra Romano Prodi e Silvio Berlusconi del 14 marzo 2006, andato in onda in prima serata (ascolti record per la politica: 16.129.000 telespettatori e share del 52,13%).Ieri nel prime time secondo posto per le Iene Show 12,9%, poi Canale5 Il libro di Henry al 9,8%. A seguire: Rai2 con Shall We Dance al 6,3%, La7 con diMartedì al 5,7%, Rete4 Una vita 5%, Rai3 #cartabianca al 4,8%. Nel Preserale L’eredità su Rai1 al 24%, Caduta libera su Canale5 al 20,2%.In fascia Access prime time Tg2 Post su Rai2 4,3%, Un posto al sole su Rai3 al 6,6%, Striscia la Notizia su Canale5 al 14,6%, C.S.I. su Italia1 al 4,2%, Stasera Italia su Rete4 al 5,7%, Otto e mezzo su La7 al 6,7%.