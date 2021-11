Ascolti Tv 15 novembre 2021, più di 10,7 milioni al seguito di un'Italia che non decolla

Ascolti Tv 15 novembre 2021. In prima serata su Rai1 Irlanda del Nord-Italia ha incollato alla tv una media di 10.775.000 spettatori. Share del 40,1%. Su Canale5 Grande Fratello Vip 3.103.000 (19%). Su Rai3 Report 1.896.000 (7,7%). Su Italia1 speciale Le Iene: Omicidio di Serena Mollicone 1.067.000 (6%). Su Rai2 il film Miracoli dal cielo 1.164.000 (4,8%). Su Rete4 Quarta Repubblica 772.000 (4,2%). Su Tv8 il film Io prima di te 381.000 (1,6%). Su La7 Grey’s Anatomy i nuovi episodi free della diciassettesima edizione 360.000 (1,5%). Su Nove Little Big Italy con Francesco Panella 335.000 (1,3%).

In fascia Access Prime Time 9.082.000 (35%) su Rai1 per il prepartita dell’Italia con Paola Ferrari. Su Canale5 Striscia la Notizia 3.092.000 (11,4%). Su Rai3 Un Posto al Sole 1.717.000 (6,4%), su La7 Otto e Mezzo 1.210.000 (4,5%), su Rete4 Stasera Italia 973.000 (3,8%) nella prima parte e 764.000 (2,8%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 954.000 (3,5%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.731.000 (23,1%) e Tg1 6.118.000 (26,3%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.895.000 (19,6%) e Tg5 4.510.000 (19%).

Nel daytime del pomeriggio Vita in Diretta 2.582.00 (18,5%) su Rai1 contro Pomeriggio 5 1.697.000 (13,4%) e 2.102.000 (14,9%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Novembre 2021, 11:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA