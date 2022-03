Ascolti Tv 15 marzo 2022, parte bene la Pupa d'Urso. Floris vince la sfida dei talk. E su Tv8 Giusti fa il Max

Ascolti del 15 marzo 2022. In prima serata su Rai1 l’esordio della fiction Studio Battaglia è stato visto da una media di 4.183.000 spettatori pari al 18,9%. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Manchester United-Atletico Madrid 3.469.000 (14,4%). Su Italia 1 – dalle 21.30 all’1.17 – la prima puntata de La Pupa e il Secchione Show, con Barbara D’Urso, 2.003.000 (12,6%). Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile 1.318.000 (7,4%). Su La7 diMartedì 1.338.000 (6,5%), DiMartedì Più 416.000 (5,2%). Su Rai3 Cartabianca 897.000 (4,5%). Su Rete4 Fuori dal Coro 830.000 (4,8%). Su Tv8 Italia’s Got Talent 659.000 (3,2%). Sul Nove 40 Carati 283.000 (1,3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.394.000 (21,3%). Su Canale 5 Striscina la Notizina 3.724.000 (15,1%). Su Italia1 NCIS Unità Anticrimine 1.763.000 (7%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.261.000 (5,2%), Un Posto al Sole 1.772.000 (7%). Su La7 Otto e Mezzo 2.007.000 (7,9%). Su Rai2 Tg2 Post 1.278.000 (5%). Su Rete4 Stasera Italia 1.108.000 (4,5%) e 1.119.000 (4,4%). Su Tv8 Guess My Age con Max Giusti fa il record stagionale in valori assoluti con 475.000 (1,9%). Sul Nove la replica di Don’t Forget The Lyrics Stai sul Pezzo 320.000 (1,3%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.870.000 (24,4%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 3.891.000 (20%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 947.000 (10,2%). Su Canale 5 Champions League Live 1.104.000 (7,3%), X Style 321.000 (3,8%). Su Rai2 Tonica 280.000 (4,5%). Su Rai3 il Tg3 Linea Notte 424.000 (5,4%). Su Italia1 la serie animata I Griffin 426.000 (11,5%).

Nel daytime da segnalare il record di Mattino5 al 24,7%.

