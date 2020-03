Ascolti Tv 15 marzo 2020, partenza sprint per Bella da morire, la D'Urso regge l'urto, bene Liorni al pomeriggio

Ascolti Tv domenica 15 marzo 2020. Su Rai1 la fiction Bella da Morire parte bene con oltre 5 milioni e mezzo di spettatori pari al 20,4% di share. Su Canale 5 Live Non è la D’Urso mantiene il suo pubblico: oltre 3 milioni di media e il 14,4% di share. Su Rai2 Che Tempo che Fa si avvicina ai 2 milioni e 900 mila con il 9,9%. Su La7 Non è l’Arena 6,4% con quasi 2 milioni al seguito nella Prima Pagina e il 7,2% la media dell’intero programma. Su Italia 1 Rampage Furia Animale l’8,2%. Su Rai3 Parigi a Tutti i Costi 2,9%. Su Rete4 L’Amore all’Improvviso Larry Crowne 2,7%.



In fascia Access Prime Time su Rai 1 Soliti Ignoti Il Ritorno 20,5% con 6,2 milioni, su Canale 5 Paperissima Sprint 4,5 milioni e il 15%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 6,1 milioni (21,9%). Su Canale 5 Avanti un Altro! oltre 4,9 milioni (18%). A mezzogiorno su Rai1 l’Angelus quasi 3,8 milioni (21%), nel pomeriggio Italia sì con Marco Liorni e tanti ospiti registra il 19,6% con 4,1 milioni di spettatori. Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Marzo 2020, 11:31

