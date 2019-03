Ascolti Tv 15 marzo 2019. Bonolis è chic e con Ciao Darwin fa volare il Biscione. Sanremo Young tiene botta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Ciao Darwin 8 riporta Canale 5 su percentuali di share di grandi ascolti: 4.150.000 spettatori di media pari al 22,4% di share per Paolo Bonolis, gli chic e gli shock. La finale di Sanremo Young è stata vista da 3,4 milioni pari al 15,8% di share. Su Rete4 Quarto Grado 5,6%. Su La7 Propaganda Live 5,3%. Su Tv8 la seconda semifinale di Italia’s Got Talent 5,5%. Sul Nove Fratelli di Crozza 4,6%. Su Rai2 NCIS 4,6%. Su Italia 1 Hitman: Agent 47 3,4%. Su Rai3 Lo chiamavano Jeeg Robot 3,8%. Sul 20 Ritorno al Futuro 1,3%. Su Rai4 Gods of Egypt 1,8%.All’ora di cena su Rai1 Soliti Ignoti-Il Ritorno è visto da 4,7 milioni con il 18,8%. Su Canale 5 Striscia La Notizia 4,9 milioni e il 19,6%. Nel resto della giornata da segnalare Eleonora Daniele con Storie Italiane su Rai1 al 19,2%, Forum con Barbara Palombelli su Canale 5 al 19%, su Rete4 bene Fuori dal Coro con Mario Giordano 3,8%. In seconda serata su Canale 5 X Style al 15,6%, su Rai2 Povera Patria con Annalisa Bruchi al 3,7%, La Grande Storia su Rai3 solo al 2,9%.