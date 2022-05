Ascolti Tv 15 maggio 2022, vince Amici ma la domenica non è come al sabato. Flop di Rai1 con il docufilm su Sanremo. Linea Verde meglio di Domenica In

Ascolti del 15 maggio 2022 in prima serata su Canale 5 la finale di Amici, in onda dalle 21.22 alle 24.59, ha conquistato una media di 4.327.000 spettatori pari al 28,6% di share. L'anno scorso la finale è andata in onda di sabato ed è stata vista da ben 6.667.000 spettatori (33,5%), ma quest'anno il sabato era occupato dall'Eurovision Song Contest e Canale5 ha preferito evitare lo scontro ma vincere la sfida alla domenica. Il pubblico però è calato. Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle 20.44 alle 22.17, con la presenza tra gli altri di Ligabue e Jacobs ha fatto meglio di Rai1: 1.947.000 spettatori (9,7% di share) e Che Tempo che Fa Il Tavolo, in onda dalle 22.20 alle 23.50: 1.233.000 (7,5%). Su Rai1 il docufilm Sanremo 72 Il Festival da dove non l’avete mai visto, in onda dalle 22.10 alle 23.29, non ha fatto colpo sui telespettatori: 1.254.000 è la media, pari al 7% di share. Su Italia 1 Edge of Tomorrow Senza domani 1.024.000 (5,6%). Su Rai2 The Rookie 917.000 (4,5%) e Blue Bloods 979.000 (4,8%). In calo i talk della domenica: su La7 Non è l’Arena 671.000 (4,4%), su Rete4 Zona Bianca 525.000 (3,4%). Su Tv8 I Delitti del BarLume Ritorno a Pineta 336.000 (1,8%). Sul Nove Hitler 224.000 (1,3%).



In fascia Access Prime Time su Rai 1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.024.000 (20%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.224.000 (16,7%). Su Rai 3 la Presentazione di Che Tempo che Fa 1.206.000 (7%). Su Italia1 NCIS 1.159.000 (6%). Su Rete 4 Controcorrente 931.000 (5,1%) e 891.000 (4,6%). Su La7 In Onda 758.000 (4%). Su Tv8 4 Ristoranti 401.000 (2,2%). Sul Nove Little Big Italy 215.000 (1,2%).



Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.643.000 (24,8%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 2.497.000 (17,4%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 563.000 (4,4%)



Nel daytime da segnalare su Rai1 il record stagionale di Linea Verde 3.223.000 (27,1%). Al pomeriggio Domenica In 2.758.000 (22%) e 2.345.000 (20,1%), Da Noi… A Ruota Libera 2.004.000 (18,3%). Sottotono Canale 5 con Scene da un Matrimonio 1.159.000 (9,5%), Verissimo Le Storie 1.109.000 (9,7%) nel Pre-Show 1.310.000 (11,8%) nella prima parte e 1.345.000 (12,2%) nella seconda. Su Rai2 il Giro d’Italia va alla grande 1.536.000 (12,5%) nella diretta e 2.144.000 (18,6%) all’arrivo. Il Processo alla Tappa 851.000 (7,9%). Su Italia1 Internazionali di Tennis 442.000 (3,9%). Su Rai3 il TgR 1.705.000 (12,8%), Mezz’Ora in Più 742.000 (6,1%) e Mezz’Ora in Più Il Tempo che Verrà 525.000 (4,5%), Kilimangiaro Collection 533.000 (4,8%). Su TV8 la Moto3 464.000 (3,6%), la Moto2 409.000 (3,5%), la MotoGP 666.000 (6%).



In Seconda Serata sulla scia di Amici vola Canale 5 con lo Speciale Tg5 Queen Elizabeth 643.000 (19,7%). Su Rai2 La Domenica Sportiva 869.000 (7,4%) e L’Altra DS 228.000 (3,4%). Su Italia1 Pressing 444.000 (7%), Highlights 556.000 e 4,8%. Su Rai 3 Tg3 Mondo 431.000 (4,4%). Frana lo speciale Tg1 dopo il flop del docufilm su Sanremo: 410.000 (4,1%). Su Rete 4 Franco Battiato Special 122.000 (3,5%).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Maggio 2022, 11:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA