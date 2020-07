Ascolti Tv 15 luglio 2020, testa a testa tra Angela e le Sorelle. Bene Diaco

Ascolti Tv mercoledì 14 luglio 2020. Su Canale5 la fiction Come sorelle è stata vista dal 12,5% del pubblico televisivo con quasi 2,3 milioni di spettatori. Su Rai1 Superquark 11,5% più o meno gli stessi spettatori al seguito. Terzo posto, come accade tutte le settimane, per Chi l’ha visto? su Rai3 con il 9% e 1,7 milioni. Su Italia 1 Chicago Fire 7 prima Tv Free 6,3% e 6,7%. Su Rai2 NCIS 16 (replica) 3,9% e 4,2%. Su La7 Un povero Ricco 3,8%, stesso share di Firewall Accesso Negato su Rete4. Sul Nove Sahara 2,3%. Su Tv8 Dear John 2%.



Ma ieri sera si è giocato il campionato di Serie A. Su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Calcio un milione e 19 mila spettatori è stata la media complessiva di Sassuolo-Juventus, pari al 5,2% di share. Milan-Parma su Sky Sport Serie A e Sky Calcio ha registrato 505 mila spettatori complessivi con il 2,7% di share.



Per quanto riguarda il pomeriggio buona performance di Io e Te con Pierluigi Diaco che raggiunge l’11% con oltre 1,3 milioni, il programma su Rai1 con più telespettatori fino alle 18:35. Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Luglio 2020, 11:02

