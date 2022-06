Ascolti Tv 15 giugno 2022, Raoul Bova vince un'altra prima serata. Va forte Chi l'ha visto? Non decolla la serie L'Ora

Ascolti del 15 giugno 2022 in prima serata su Rai1 Raoul Bova (con Paola Cortellesi) vince un’altra sfida televisiva con il film Scusate se Esisto che conquista una media di 2.485.000 spettatori pari al 15,7% di share. Su Canale 5 invece non fa breccia sul pubblico la serie L’Ora Inchiostro contro Piombo 1.303.000 (8,6%). Su Rai3 va forte Chi l’Ha Visto? 1.977.000 (13,6%). Su Italia 1 Chicago Fire 1.088.000 (7,3%). Su Rai2 The Good Doctor 1.048.000 (6,4%). Su Rete4 Controcorrente Prima serata 558.000 (4,5%). Su La7 Atlantide Storie di Uomini e di Mondi 369.000 (3,4%). Su Tv8 Quattro Matrimoni 330.000 (2,8%). Sul Nove The Expatriate In Fuga dal Nemico 329.000 (2,1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3.114.000 (17,9%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.698.000 (15,5%). Su Italia1 NCIS 1.299.000 (7,6%). Su Rai3 Generazione Bellezza 806.000 (5%) e Un Posto al Sole 1.532.000 (8,8%). Su La7 Otto e Mezzo 1.376.000 (7,9%). Su Rai2 Tg2 Post 968.000 (5,8%). Su Rete4 Stasera Italia 757.000 (4,6%) e 925.000 (5,3%). Su Tv8 Alessandro Borghese Celebrity Chef 411.000 (2,4%). Sul Nove Deal with It Stai al Gioco 261.000 (1,5%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.715.000 (28,9%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 2.252.000 (18,4%). Su Rai2 Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo 610.000 (4%).

In Seconda Serata su Rai1 Porta a Porta 547.000 (10,8%). Su Canale 5 Tg5 Notte 523.000 (6,7%). Su Rai2 Una Pezza di Lundini 339.000 (2,8%); Il Santone 240.000 (2,9%) nel primo episodio, 176.000 (3%) nel secondo e 140.000 (3,2%) nel terzo. Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 527.000 (9,1%). Su Italia1 La Brea 379.000 (6,1%). Su Rete4 The Place 127.000 (4%).

