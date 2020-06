Ascolti Tv 15 giugno 2020, vince il Giovane Montalbano. A Merlino non riesce la magia serale

Ascolti Tv lunedì 15 giugno 2020. Su Rai1 Il Giovane Montalbano è stato visto da una media di 5,2 milioni pari al 23,4% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin 7 ottiene 2,5 milioni di media e il 14,2%. Su Rai2 il film Tutte lo Vogliono con Enrico Brignano e Vanessa Incontrada 5,2%. Su Italia 1 Transformers La vendetta del caduto 4,3%. Su Rai3 Sol Levante 3,9%. Su Rete4 Quarta Repubblica con Nicola Porro 6,5%. Su La7 Speciale L’Aria che Tira con Myrta Merlino 3,6%. Su Tv8 The Karate Kid Per vincere domani 1,8%. Sul Nove Profiling 0,8%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5,4 milioni xon il 21,5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,7 milioni 18,8%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.060.000 spettatori (8,2%). Su Rete4 Stasera Italia 1.166.000 (4,9%) nella prima parte e 1.091.000 spettatori (4,3%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.181.000 e 4,6%. Su Italia1 CSI 5%. Su Rai3 Geo Vacanze Italiane 3,9% mentre Maturità 2020 Diari 2,2%.



Nel Preserale su Rai1 L’Eredità sfiora i 4 milioni (22,7%). Su Canale 5 in replica Avanti un Altro! 2,9 milioni (17,6%). Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Giugno 2020, 11:32

