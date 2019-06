Ascolti Tv 15 giugno 2019, vince Bonolis in replica. Che duello tra Liorni e Scotti

Ascolti Tv di sabato 15 giugno 2019. Su Rai1 La Traviata, in onore di Franco Zeffirelli, ha conquistato solo 1,3 milioni di spettatori pari al 7,7% di share. Su Canale 5 la replica di Ciao Darwin 7 La Resurrezione 2,2 milioni pari al 15%. Su Rai2 per il ciclo Nel Segno del Giallo, Tutti i segreti della mia famiglia 7,7%. Su Italia 1 Alla Ricerca dell’Isola di Nim 6,7%. Su Rai3 Ogni Cosa è Illuminata 5%. Su Rete4 Una Vita 6,1%. Su La7 la serie Little Murders 2,7%. Su Tv8 Delitti Speciale Garlasco 2,5%. Sul Nove Rush Our Due Mine Vaganti 2%. Su Rai4 Attacco al Potere 3%.

Nella fascia Access su Rai1 Techetechetè 19,8%. Su Canale 5 Paperissima 15,1%. Su Rai3 La Mia Passione 4%. Su Italia1 CSI 4,8%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 5,1%. Su La7 Otto e Mezzo 5,7%. Su Tv8 4 Ristoranti 3,2%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 1,4%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena con Marco Liorni (21,7%) vince allo sprint il testa a testa con Gerry Scotti e Caduta Libera su Canale 5 (20,9%). Domenica 16 Giugno 2019, 12:11

