Ascolti Tv 15 febbraio 2022, Lea brinda in Champions, è di Floris il miglior talk

Ascolti del 15 febbraio 2022. In prima serata su Rai1 la fiction Lea Un Nuovo Giorno ha conquistato una media di 5.086.000 spettatori pari al 22,6% di share. Su Canale5 PSG-Real Madrid di Champions League 4.360.000 (17,7%). Su Rai2 la nuova edizione di Stasera Tutto è Possibile 1.729.000 (8,8%). Su Italia1 Il libro della giungla 1.349.000 (5,8%). Su La7 DiMartedì 1.186.000 (5,6%). Su Rete4 Fuori dal Coro 840.000 (4,8%). Su Rai3 #Cartabianca 785.000 (3,8%). Su Tv8 Italia’s Got Talent 583.000 (2,7%). Su Real Time Primo Appuntamento con Flavio Montrucchio 444.000 e 2% sfiorato. Sul Nove Armageddon 306.000 (1,6%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.580.000 (21,9%). Su Canale5 Striscina la Notizia 4.138.000 (16,8%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.473.000 (5,8%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.391.000 (5,7%) e Un Posto al Sole 1.743.000 (6,8%). Su La7 Otto e Mezzo 1.631.000 (6,4%). Su Rete4 Stasera Italia 1.059.000 (4,3%) e 979.000 (3,8%). Su Rai2 Tg2 Post 806.000 (3,1%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics 398.000 (1,6%). Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 348.000 (1,4%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.038.000 (24,6%). Su Canale5 Avanti un Altro! 4.078.000 (20,4%). Su Rai2 Cerchi Azzurri 479.000 (2,6%).

Nel daytime al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro Giorno 2.050.000 (14,6%), Il Paradiso delle Signore 2.217.000 (18,4%), La Vita in Diretta 2.178.000 (17,8%) dalle 17:08 alle 17:26 e 2.521.000 (18%) dalle 17:26 alle 18:42. Su Canale5 Beautiful 3.133.000 (20%) e Una Vita 2.734.000 (18,2%), Uomini e Donne 3.098.000 (23,2%), Amici 2.293.000 (19,1%), Grande Fratello Vip 2.080.000 (17,8%), Pomeriggio Cinque 1.705.000 (13,7%) dalle 17:26 alle 17:36 e 2.145.000 (15,3%) dalle 17:39 alle 18:30. Su Rai2 Ore 14 659.000 (4,5%), Detto Fatto 470.000 (3,8%), Su Rai3 Geo 1.820.000 (12,7%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum 860.000 (5,9%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 945.000 (10,1%). Su Canale5 Champions League Live 1.460.000 (9,3%). Su Rai2 il debutto di Tonica 462.000 (7,4%). Su Italia1 Il Re Scorpione 503.000 (5,4%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 317.000 (4,3%).

