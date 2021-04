Ascolti Tv 15 aprile 2021, in 5 milioni per Un Passo dal Cielo. L'Isola al 30% tra le ventenni

Ascolti Tv 15 aprile 2021. In prima serata su Rai1 la fiction Un Passo dal Cielo 6, I Guardiani ha conquistato una media di 4.913.000 spettatori pari al 20,8%. Su Canale 5 – dalle 21.50 all’1.11 - L’Isola dei Famosi 15 è stata seguita da una media di 2.942.401 spettatori pari al 17,1% di share. È il programma più visto sul target commerciale (15-64 anni) con il 17,2% e sul pubblico under 55 con il 18,7%. Il dato più alto in share è sulle donne 20-24 anni con il 29,5%. Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.071.000 (5,7%). Su La7 Piazzapulita 881.000 (4,8%). Su Tv8 Diretta Gol Europa League 1.416.000 (5,4%). Su Sky Roma-Ajax 809.000 abbonati e 3,1%. Su Italia 1 La Fredda Luce del Giorno 1.416.000 (5.5%). Su Rai3 Il professore cambia scuola 1.301.000 (5,1%). Su Rai2 Anni 20 414.000 (1,7%). Sul Nove E’ Già Ieri 441.000 (1,8%). Su Rai4 Criminal Minds 488.000 (1,9%). Su Rai Movie Captain Phillips 463.000 (1,9%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.199.000 (19,4%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.282.000 (15,9%). Su La7 Otto e Mezzo 2.047.000 (7,7%). Su Rete4 Stasera Italia 1.097.000 (4,2%) nella prima parte e 1.122.000 (4,1%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 811.000 (3%). Su Rai3 Via dei Matti numero 0: 1.468.000 (5,8%) e Un Posto al Sole 1.799.000 (6,7%). Su Italia1 CSI Miami 1.384.000 (5,2%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 640.000 (2,4%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.684.000 (23,4%). Su Canale 5 Avanti un Altro 3.831.000 (19,7%).

In Seconda Serata su Rai1 Porta a Porta 1.004.000 (10,4%). Su Canale 5 Tg5 Notte 665.000 (15,8%). Su Rai2 9-1-1: 211.000 (1,4%). Il Lato Positivo 126.000 (1,3%). Su Rai 3 Illuminate Renata Tebaldi 480.000 (2,9%). Il Tg3 Linea Notte segna 335.000 (3,7%). Su Italia1 Split 373.000 (3,5%). Su Rete 4 Senilità 133.000 (2,7%). Su Tv8 Uefa Europa League Terzo Tempo 299.000 (2,8%). Sul Nove in terza serata Naked Attraction Italia 83.000 (1,6%).

