Ascolti Tv 15 aprile 2020, nel campionato delle repliche si distinguono Striscia la Notizia e Lilli Gruber

Ascolti Tv mercoledì 15 aprile 2020. Nella sfida delle repliche in prima serata vince Canale 5 con Tú sí que vales con una media di oltre 3,6 milioni di spettatori pari al 17,3% di share. Su Rai1 Meraviglie La Penisola dei Tesori si ferma al 12,6%. Su Rai2 Maltese Il Romanzo del Commissario in replica 5,3%. Su Italia 1 Il Mondo Perduto Jurassic Park 7%. Su Rai3 Chi l’ha visto? porta a casa l’8%. Su Rete4 Speciale Stasera Italia non supera il 4%. Su La7 Atlantide Effetti Collaterali non decolla (2%). Fanno meglio di La7 la finale di Antonino Chef Academy 2,4% su Tv8. Su Iris Men of Honor L’Onore degli Uomini 3,3%. Su Tv2000 Italia in Preghiera sfiora il 3%.



In fascia Access Prime Time vince Striscia la Notizia su Canale 5 con una media di 5,6 milioni e il 18,5%. Su Rai1 la replica dei Soliti Ignoti 5,2 milioni (17,1%). Su La7 Otto e Mezzo va vicino ai 2,5 milioni (8%). Su Rete4 Stasera Italia 5,2%. Su Rai2 Tg2 Post 5,1%. Su Italia1 CSI 5.2%. Su Rai3 Non ho l’Età 4% e Un Posto al Sole in replica 3,3%. Su Tv8 Guess My Age 2,4%. Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco l’1,8%. Nel Preserale su Rai1 la replica de L’Eredità 4,4 milioni (18,6%). Su Canale 5 Avanti un Altro! in replica 4,2 milioni (18,3%). Su Rai3 le news dei TgR 4,4 milioni e il 17,9%. La Santa Messa del mattino su Rai1 sfiora il 22%. Al pomeriggio i tre episodi della mitica Casa Vianello viaggiano tra il 10 e l’11%. Mentre i film di Tv8 vanno vicini al 5%. In seconda serata Valeria Marini con lo spettacolo del Bagaglino su Rete 4, La Presidente, non va oltre il 3,9%. Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Aprile 2020, 12:11

