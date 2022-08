Ascolti Tv 15 agosto 2022, i Pooh sbancano le teche e il nuoto azzurro è super

Ascolti del 15 agosto 2022 in prima serata su Rai1 il film Immenhof L’avventura di un’estate è stato visto da una media di 2.028.000 spettatori pari al 18%. Su Canale 5 – dalle 21.09 alle 0.27 – la replica di D’Iva, lo show con Iva Zanicchi, 882.000 (9,1%). Su Italia 1 la nona stagione di Chicago PD 970.000 (8,2%). Su Rai2 gli Europei di Atletica Leggera 841.000 (7,2%). Su Rete4 il film Lo Squalo 661.000 (6,1%). Su Rai3 Report in replica estiva 577.000 (5,1%). Su La7 il film Operazione Sottoveste 491.000 (4,4%). Su Tv8 la seconda stagione di Gomorra La Serie 331.000 (2,9%). Sul Nove la replica de Il Contadino Cerca Moglie 191.000 (1,9%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè dedicato ai Pooh 2.760.000 (23%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 1.426.000 (12%). Su Italia1 NCIS New Orleans 643.000 (5,5%). Su Rai3 Viaggio in Italia 558.000 (4,9%). Il Santone 603.000 (5%). Su Rete4 Tempesta d’Amore 605.000 (5,2%). Su Tv8 4 Hotel 361.000 (3,1%). Su La7 Uozzap Comic 304.000 (2,6%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 198.000 (1,7%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 2.503.000 (24,5%). Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! 1.183.000 (11,9%). Su Rai2 – dalle 17.59 alle 20.06 - i Campionati Europei di Nuoto 1.037.000 (11,5%). 374.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 le edizioni dei Tgr 1.474.000 (13,9%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Agosto 2022, 11:18

