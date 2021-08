Ascolti Tv 15 agosto 2021, all'ennesimo passaggio Basic Instinct e Rocky hanno ancora appeal. Bene lo speciale Tg2 Post

Ascolti Tv 15 agosto 2021. In prima serata su Rai1 il film commedia Nessuno Mi Può Giudicare con Paola Cortellesi ha conquistato una media di 2.123.000 spettatori pari al 16,3% di share. Su Canale 5 la terza stagione in prima visione della serie spagnola Grand Hotel Intrighi e Passioni 1.149.000 (9,8%). Su Rai2 – dalle 21.05 alle 22.02 – Tg2 Post Speciale 1.094.000 (7,9%). A seguire – dalle 22.06 alle 23.38 – In Punta di Piedi con la Morte 452.000 (3,8%). Su Italia1 Torino-Cremonese di Coppa Italia 869.000 (7%). Su Rai3 Kilimangiaro Estate 724.000 (5,6%). Su Rete4 Basic Istinct è stato rivisto da 519.000 spettatori con il 4,3% di share. Su La7 Tut Il Destino di Un Faraone 335.000 (3,2%). Su Tv8 Escape Room 295.000 (2,3%). Sul Nove Rocky V 286.000 (2,2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.243.000 (16,3%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 1.717.000 (12,7%). Su Rai3 Sapiens Doc 639.000 (4,8%). Su Italia1 Coppa Italia Live 351.000 (2,8%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore 581.000 (4,5%). Su Tv8 Quattro Ristoranti 430.000 (3,2%). Sul Nove Rocky IV 267.000 (2%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 2.684.000 (23,8%). Su Canale 5 la replica di Conto alla Rovescia 979.000 (8,8%). Su Italia1 Coppa Italia Parma-Lecce 442.000 (4,3%). Su Rai3 le news della TgR 1.829.000 (15,7%).

Al mattino Azzurro, il nuovo programma su Rai1 di Beppe Convertini, debutta con il 18,1% e 1.053.000. L’Angelus 1.977.000 (24,4%).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Agosto 2021, 11:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA