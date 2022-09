Ascolti Tv 14 settembre 2022, tra Rai1 e Canale5 oltre il 43% di share per il saluto alla Regina. Unomattina aggancia Mattino5 News

Ascolti del 14 settembre 2022 in Prima Serata su Rai1 la versione restaurata de Il Commissario Montalbano è stata vista da una media di 2.793.000 spettatori pari al 18% di share. Su Canale5 la partita di Champions League Rangers-Napoli fa più spettatori (2.988.000) ma meno share (16,9%). Su Rai3 la nuova stagione di Chi l’ha Visto? ricomincia da 1.600.000 spettatori (10,8%). Su Italia1 Cinquanta sfumature di nero 1.053.000 (6,5%). Su La7 il debutto di Una Giornata Particolare con Aldo Cazzullo 723.000 (4,4%). Su Rete4 Controcorrente Prima Serata 526.000 (3,8%). Sul Nove Sei giorni sei notti 400.000 (2,5%). Su Rai2 Rai Parlamento Elezioni Politiche 2022 322.000 (1,8%). Su Tv8 X Factor Il Meglio delle Audizioni 286.000 (1,8%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 3.955.000 (20,8%). Su Canale5 Paperissima Sprint, in onda solo per poco più di 10 minuti, 2.977.000 (15,8%). Su Italia1 N.C.I.S. New Orleans 1.104.000 (5,8%). Su Rai3 Via dei Matti n° 0: 820.000 (4,4%), Il Cavallo e la Torre 1.359.000 (7,2%) e Un Posto al Sole 1.582.000 (8,3%). Su La7 Otto e Mezzo 1.408.000 (7,4%). Su Rete4 Stasera Italia 813.000 (4,3%) e 840.000 (4,4%). Su Rai2 Tg2 Post 646.000 (3,4%). Su Tv8 100% Italia 492.000 (2,6%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo 431.000 (2,3%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.825.000 (26,4%). Su Canale5 Caduta Libera 2.337.000 (16,7%). Su Rai3 le edizioni del Tg Regione 2.207.000 (14%).

Nel daytime da segnalare al mattino su Rai1 la buona performance in crescita di ascolti per Unomattina di Massimiliano Ossini 768.000 (20,4%), che è riuscito nell’impresa di pareggiare la sfida con la prima parte di Mattino Cinque News di Canale 5 817.000 (20,4%) e 719.000 (20,8%) nella seconda parte. Su Rai1 Storie Italiane 704.000 (20,2%) e 816.000 (18,5%), È Sempre Mezzogiorno 1.458.000 (16,2%). Su Canale5 Forum 1.338.000 (20,6%). Su Rai2 I Fatti Vostri 435.000 (8,3%) e 733.000 (8,5%). Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un Altro Giorno (dalle 14:09 alle 15): 1.474.000 (13,9%). A seguire Speciale Tg1 Londra saluta Elisabetta II 2.083.000 (23,6%), La Vita in Diretta 1.961.000 e 22,1% (presentazione 1.889.000 e 22,5%). Su Canale5 Beautiful 2.333.000 (19,4%), Una Vita 1.929.000 (18,3%), Speciale Tg5 L’abbraccio di Londra 1.763.000 (19,7%), Terra Amara 1.796.000 (21,4%), Pomeriggio Cinque 1.607.000 (19,1%) e 1.583.000 (17,6%), nei saluti 1.278.000 (13,2%). Su Rai2 Ore 14: 451.000 (4,2%) e la Coppa Davis (dalle 14:59 alle 19:44): 403.000 (4,2%).

In Seconda Serata su Rai1 Porta a Porta 747.000 (13,8%). Su Canale5 Champions League Live 1.461.000 (11,2%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 564.000 (10,2%). Su Rete4 Grace di Monaco Parte I 123.000 (3,7%).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Settembre 2022, 11:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA