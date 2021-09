Ascolti Tv 14 settembre 2021, Morgane tiene testa alla Juve di Champions

Ascolti Tv 14 settembre 2021. In prima serata su Rai1 il debutto della serie francese Morgane Detective Geniale ha stregato una media di 4.476.000 spettatori (19,9%) nel primo episodio e 3.886.000 (21,5%) nel secondo. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Malmoe-Juventus 4.477.000 e 20,1% (primo tempo: 5.016.000 e 21,5%, secondo tempo: 3.951.000 e 18,6%). Pre-gara (3.735.000 e 16,3%) e a seguire Champions League Live 1.411.000 (12,4%). Su Rai2 Resta con Me 917.000 (4,3%). Su Rete4 Fuori dal Coro 821.000 (5,3%). Su La7 diMartedì 843.000 (4,5%) (DiMartedì Più: 292.000 e 4,2%). Su Rai3 Cartabianca 715.000 (3,9%). Su Italia 1 Buoni o Cattivi 553.000 (3%). Su Tv8 la serie The Undoing Le Verità non Dette 277.000 (1,4%). Sul Nove Nemico Pubblico 458.000 (2,5%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.181.000 (18,1%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.621.000 (16,7%). Su Rai2 Tg2 Post 672.000 (2,9%). Su Italia1 NCIS 1.086.000 (4,8%). Su Rai3 Via dei Matti N.0: 835.000 (3,9%), Un Posto al Sole 1.443.000 (6,3%). Su Rete4 Stasera Italia 1.070.000 (4,9%) nella prima parte e 926.000 (3,9%, nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo 1.267.000 (5,5%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 4.056.000 (25,6%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.201.000 (14,6%). Su Rai3 le edizioni dei TgR 2.502.000 (14,7%).

Al mattino parte bene Eleonora Daniele con Storie Italiane (781.000 spettatori e 17,7% di share nella prima parte.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Settembre 2021, 11:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA