Ascolti Tv 14 ottobre 2020, al pomeriggio 3 milioni di spettatori per Uomini e Donne

Ascolti Tv mercoledì 14 ottobre 2020. Su Rai1 l’incontro di Nations League Italia-Olanda ha conquistato 6.414.000 spettatori pari al 25% di share. Su Canale 5 – dalle 21.37 alle 0.31 – la quinta puntata di Temptation Island 8 3.445.000 e 18,1%. Su Rai2 Mare Fuori 1.550.000 e 6,8% (primo episodio: 1.498.000 e 5.9%, secondo episodio: 1.608.000 e 8%). Su Italia 1 Jack Reacher La prova decisiva 1.343.000 (6,6%). Su Rai3 Chi l’ha visto? 2.006.000 e 9,4%. Su Rete4 Speciale Stasera Italia 903.000 e 4,2%. Su La7 Churchill Atlantide Presenta 801.000 e 3,5%. Su Tv8 Sette Anime 293.000 (1,4%). Sul Nove Robin Hood Principe dei ladri 401.000 (2%).

In fascia Access Prime Time su Canale 5 Striscia la Notizia 4.209.000 (16,1%). Su La7 Otto e Mezzo 1.714.000 (6,5%). Su Rete4 Stasera Italia 1.229.000 (4,9%) nella prima parte e 1.068.000 (4,1%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.184.000 (4,5%). Su Italia1 CSI 1.110.000 (4,2%). Su Rai3 doppia puntata di Un Posto al Sole 1.614.000 (6,3%). Su Tv8 Guess My Age 451.000 (1,7%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 549.000 (2,1%). Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.491.000 (22,8%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.673.000 (19,3%).

Nel daytime da segnalare i quasi 3 milioni di spettatori per Uomini e Donne su Canale 5 (2.976.000 e 22,4% di share).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Ottobre 2020, 11:18

