Ascolti Tv 14 ottobre 2019. Temptation Island Vip, il 20% intorno al falò

Ascolti Tv lunedì 14 ottobre 2019. Su Rai1 Il Commissario Montalbano con l’episodio in replica La Danza del Gabbiano è stato visto da una media di oltre 5,3 milioni di spettatori pari al 24,1% di share. Su Canale 5 Temptation Island Vip ha chiuso con una media che ha sfiorato i 3,4 milioni pari al 19,4% di share. Su Rai2 Stasera tutto è possibile 7%. Su Rete4 Quarta Repubblica 6,4%. Su Italia 1 John Rambo 6%. Su Rai3 Indovina ci viene a cena 5,1% e Presa Diretta 4,2%. Sul 20 l’incontro di qualificazione agli Europei Francia-Turchia 3,3%. Su La7 Grey’s Anatomy 2,4%. Su Tv8 Agente 007 Vendetta Privata 1,4%, sul Nove G.I. Joe La Vendetta 1,3%.



Nella fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5,5 milioni e 21,2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,8 milioni e 18,3%. Su Rai2 Tg2 Post 2,7%. Su Italia1 CSI Miami 4,8%. Su Rai3 Storie Minime 5,3% e Un Posto al Sole 7%. Su Rete4 Stasera Italia 5,6%, su La7 Otto e mezzo 7,3%. Su Tv8 Guess my Age 2,2%. Sul Nove Deal with It Stai al gioco 1,9%.



Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4,7 milioni e 23,6%. Su Canale 5 Caduta Libera 2,9 milioni e 20,4%. Su Rai2 l’incontro dell’Under 21 Armenia-Italia 4,7%. In seconda serata su Rai1 Frontiere 12,1%. Su Canale 5 X-Style 12,3%. Su Rai2 Povera Patria 4,5%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 4,4%. Su Italia1 Lone Survivor 4,7%. Su Rete4 Confessione Reporter 5,1%. Martedì 15 Ottobre 2019, 11:02

