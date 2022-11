Ascolti Tv 14 novembre 2022: Esterno Notte 18,6% di share, Gf Vip 21,9%

Ascolti del 14 novembre 2022 in Prima Serata su Rai1 l’esordio della fiction Esterno Notte ha conquistato 3.307.000 spettatori pari al 18.6%. Su Canale 5 – dalle 21.51 all’1.19 – la diciassettesima puntata di Grande Fratello Vip 7: 2.770.000 e 21.9% (GF Vip Night: 1.125.000 – 30.2%, GF Vip Live: 659.000 – 20.5%). Su Rai2 le ATP Finals di Tennis 538.000 (2.7%). Su Italia 1 Il ritorno di Xander Cage 1.045.000 (5.6%). Su Rai3 Report 1.550.000 (8.2%). Su Rete4 Quarta Repubblica 867.000 (5.9%). Su La7 Grey’s Anatomy 443.000 (2.5%). Su Tv8 Gomorra La Serie 488.000 (2.6%). Sul Nove Little Big Italy 571.000 (2.9%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.836.000 (22.2%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.830.000 (17.7%). Su Italia1 NCIS 1.280.000 (5.9%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.533.000 (7.2%), Un Posto al Sole 1.682.000 (7.6%). Su Rete4 Stasera Italia 1.037.000 (4.8%) e 1.207.000 (5.5%). Su La7 Otto e Mezzo 1.848.000 (8.4%). Su Tv8 100% Italia 490.000 (2.3%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics 725.000 (3.3%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.450.000 (25.3%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.673.000 (21.4%). Su Rai2 La Partita per la Pace 327.000 (2.4%), Una Scatola al Giorno 341.000 (1.7%). Su Rai3 le edizioni dei Tgr 2.680.000 (14.5%), Blob 1.146.000 (5.8%). Via dei Matti N 0: 1.002.000 (4.7%). Su Rete4 Tempesta d’Amore 736.000 (3.6%). Su La7 Lingo 181.000 (1.1%). Su Tv8 Celebrity Chef 315.000 (1.7%). Sul Nove Cash or Trash 432.000 (2.3%). Al pomeriggio expolit della Vita in diretta 23,1% di share e una media di 2.662.000 spettatori nella seconda parte.

