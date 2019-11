Ascolti Tv 14 novembre 2019, A Celentano non bastano Morandi e De Filippi per arrivare a Un passo dal Cielo

Ascolti Tv giovedì 14 novembre 2019. Su Rai1 Un Passo dal Cielo 5 sfiora la media di 5 milioni di spettatori pari al 22,3% di share. Su Canale 5 Adrian Live Questa è la Storia… lo show di Adriano Celentano, che ha ospitato Maria De Filippi e Gianni Morandi, è stato seguito da una media intorno ai 3 milioni e mezzo di spettatori pari al 13,7% di share. Perde 2 milioni invece il cartone animato Adrian che porta a casa l’8,7%. Su Rai3 A Raccontare comincia Tu con Raffaella Carrà che intervista Luciana Littizzetto nell’ultima puntata di questa serie ha registrato 1,9 milioni di media e l’8,2%. Su Rete4 Dritto e Rovescio 6,7% di share. Su La7 PiazzaPulita 5,4%. Su Rai2 The Avengers 4,4%. Su Italia 1 The Transporter 6,2%. Su Tv8 Spiderman 2 fa l’1,7%, sul Nove Indovina chi 1,4%. Fanno meglio Rai4 con A Lonely Place to Die 2% e Iris con Il Cavaliere Pallido 2,2%. Su Sky Uno X Factor 2019 si attesta sul 3,1% di share.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno sfiora i 5,5 milioni (21,3%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,5 milioni (17,7%). Su Rai2 Tg2 Post 3,3%. Su Italia1 CSI Miami 5,3%. Su Rai3 That’s Amore 4,5% e Un Posto al Sole 7,3%. Su Rete4 Stasera Italia 5,1%, su La7 Otto e Mezzo 6,8%. Su Tv8 Guess my Age 2,1%. Sul Nove Deal with It Stai al Gioco 2,3%.



Nel Preserale su Rai1 L’Eredità sfiora i 5 milioni (24,6%). Su Canale 5 Caduta Libera 3,9 milioni con il 20% di share. Nel pomeriggio da segnalare l’exploit consolidato di Geo con Sveva Sagramola su Rai3 al 13,8%. A un tiro di schioppo dal sorpasso nei confronti di La Vita in diretta di Rai1. Venerdì 15 Novembre 2019, 12:19

