Ascolti Tv 14 marzo 2021, sette milioni stregati da Lolita, la signora Montalbano

Ascolti Tv 14 marzo 2021. Prima serata: su Rai1 l’ultima puntata de Le Indagini di Lolita Lobosco ha conquistato una media di 7.090.000 spettatori pari al 28,8% di share. Su Canale5 Live Non è la D’Urso 2.004.000 (11,8%). Su Rai3 Che Tempo Che Fa 3.121.000 (11,3%) mentre Che Tempo Che Fa Il Tavolo ha intrattenuto 1.574.000 (6,5%). Su La7 Non è l’Arena 1.345.000 (5,1%) nella prima parte e 1.006.000 (7,2%) nella seconda. Su SkySport il posticipo di Serie A Milan-Napoli 1.926.000 abbonati (7,1%). Su Italia1 La maledizione della prima luna ha intrattenuto 1.297.000 spettatori (5,6%). Su Rai2 9-1-1 registra 1.179.000 (4,3%) e 9-1-1 Lone Star 1.022.000 (3,8%). Su Rete4 Lo specialista 605.000 (2,5%). Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel 604.000 (2,2%). Sul Nove Tra le nuvole 267.000 (1,1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.150.000 (18,6%). Su Canale5 Paperissima Sprint 3.505.000 (12,6%). Su Rai3 presentazione di Che Tempo Che Fa 1.833.000 (7%). Su La7 la presentazione di Non è l’Arena 1.280.000 e il 4,6%. Su Rete4 Stasera Italia Weekend 1.093.000 (4%) nella prima parte e 916.000 (3,3%) nella seconda. Su Italia1 C.S.I. Miami 1.340.000 (4,9%). Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti 534.000 (2%). Sul Nove Little Big Italy 309.000 (1,1%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.056.000 (21,3%). Su Canale5 Avanti un Altro! 3.752.000 (16,1%). Su Rai2 90° Minuto 980.000 (5%) nella prima parte e 1.241.000 (5,4%) nella seconda. Su Rai3 le edizioni del Tg Regione 3.467.000 (14,2%). Su SkySport la partita Cagliari-Juventus 1.317.000 abbonati (6,3%).

Nel daytime da segnalare su Rai1 l’Angelus 2.762.000 (20,9%), Linea Verde 3.844.000 (22,3%). Domenica In 3.779.000 (19,9%) nella prima parte e 3.354.000 (18,8%) nella seconda. A seguire Da Noi… A Ruota Libera 2.406.000 (13,1%). Su Canale5 Domenica Live 2.426.000 (13,2%). Su Rai2 Quelli che Aspettano 1.202.000 (6,4%), Quelli che il Calcio 1.241.000 (7%). Su Rai3 Mezz’ora in Più 1.413.000 (7,7%), Mezz’ora in Più Il Mondo che Verrà 1.093.000 (6,2%), Kilimangiaro 1.650.000 (9%).

In seconda serata su Rai1 Speciale Tg1 947.000 (8,8%). Su Canale5 Tg5 Notte 512.000 (13,7%). Su Rai2 La Domenica Sportiva 1.079.000 (7,3%), L’altra DS 295.000 (4,1%). Su Italia1 Pressing Serie A 447.000 (7,2%). Su Rai3 Tg3 Mondo 667.000 (4,5%). Su La7 TgLa7 295.000 (5%). Su Rete4 Mr. Crocodile Dundee 184.000 (2,3%).

